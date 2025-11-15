Logo Revista Vea
‘Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 99: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este 25 de noviembre Caracol Televisión emite su episodio 99 del reality de supervivencia presentado por Andrea Serna, que ahora vive una etapa de competencia por parejas. Aquí los detalles de la jornada.

Por Redacción Vea
26 de noviembre de 2025
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 99: siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Tras un episodio donde hubo enchalecados, choques y tensión, los desafiantes entregan todo por lograr avanzar en la competencia que se da ahora entre parejas.

Hace 5 horas

Rosa llora al caer

Tras el triunfo de Alpha, Rata menciona que fue una competencia neutra y “cada uno s eganó su puesto”. Soía de neos confiesa que deben afrontar la llegada a Playa Baja. Rosa de Gamma y quien tuvo una gran desempeño en la prueba se desempeña en la prueba de la moneda y el dinero. Al caer llora, sus compañeros la abrazan. Alpha piensa a dónde irán los chalecos.

Hace 5 horas

¿Tina llevará chaleco?

Neos enfrenta las consecuencias de haber perdido la prueba. Tina, de Gamma, expresa que cree que ella será quién lleve uno de los chalecos.

Hace 5 horas

Gamma ocupa el segundo puesto

El segundo puesto de la prueba de Sentencia y servicios es para Gamma que llega antes que Neos a los 9 puntos. Neos quedó en 7 puntos.

Hace 5 horas

Arranca segunda parte de la prueba

Comienza la segunda parte de la prueba. El que llegue, entre Neos y Gamma, a 9 puntos gana. El primero en anotar es Gamma. Gamma lleva 6 y Neos 4

Actualización claveHace 5 horas

Alpha gana primera parte del desafío de sentencia y servicio

Alpha se alza con el triunfo al llegar a 9 puntos. Gamma alcanzó el segundo lugar y Neos quedó en el tercero.

Actualización claveHace 5 horas

Alpha llega a 7 puntos

Alpha sigue anotando al lograr 7 puntos. Está a 2 de lograr el triunfo. Neos y Gamma siguen en 3.

Hace 5 horas

Alpha toma la delantera

Después de varios encuentros la puntuación la lidera Alpha con 5 puntos, Neos tiene 3 y Gamma 3

Hace 5 horas

Gamma lidera con 3 puntos

Los equipos empatan, cada uno tiene dos puntos. El enfrentamiento entre mujeres logra el desempate para Gamma quien toma la delantera con 3 puntos.

Hace 5 horas

Alpha y Gamma empatan

Gamma sigue con dos puntos; Alpha con dos y Neos con uno.

Hace 5 horas

Gamma lidera, Neos y Alpha empatan

Gamma lleva dos, Neos uno y Alpha uno.

Hace 5 horas

Gamma se impone

Gamma lleva dos puntos , Alpha y Neos ninguno. En el tercer turno de la competencia se enfrentan mujeres.

Hace 5 horas

Sentencia y servicio

Comienza el ‘Desafío de sentencia y servicio’. La suite será para el vencedor y la moneda para el equipo que anote el primer punto. Andrea Serna explica cómo será la prueba y los equipos se alistan para alcanzar los 9 puntos y así asegurar los servicios. comienzan una mujer por equipo. Gamma logra el primer punto

Hace 5 horas

Neos homenajea a Mencho y a Christian

Los desafiantes de Neos están decididos a aplicar lo aprendido con Mencho y Christian y aseguran que saldrán a ganar. En nueva conversación entre Andrea y los participantes, Yudisa confiesa lo mucho que le dolió la salida de Mencho.

Actualización claveHace 6 horas

Kathe y Roldán regresan a la competencia

Kathe y Roldan los más recientes eliminados de ‘desafío XXI’ salen del cubo y reingresan a la competencia, tras salida de Christian y Mencho.

Actualización claveHace 6 horas

Mencho y Christian salen de Desafío XXI

Andrea Serna se contacta con los desafiantes. Les da una noticia triste que indica preferiría no dar, pero debe hacerlo. “Por dictamen médico uno de nuestros jugadores no podrá continuar... Christian, es insostenible la situación”, anuncia la presentadora y como la etapa de la competencia se da en pareja, Mencho también debe abandonar la competencia. Es claro que regresan los dos ex desafiantes que están en el cubo.

Christian llora al salir “No era la forma en que quería irme”. Por su parte, Mencho también lamentó su salida: “He sufrido de todo”, dijo.

Hace 6 horas

Comienza la jornada

En casa Neos los desafiantes comentan los planes que tienen en caso de avanzar en la competencia. En casa Gamma, Jero comenta con sus compañeros la satisfacción de mostrase cómo es. En Alpha también hablan sobre el desarrollo de la competencia.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío XXI

Capítulo 99 Desafío

Capítulo 25 de noviembre Desafío

