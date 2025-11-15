‘Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 99: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Tras un episodio donde hubo enchalecados, choques y tensión, los desafiantes entregan todo por lograr avanzar en la competencia que se da ahora entre parejas.

Tras el triunfo de Alpha, Rata menciona que fue una competencia neutra y “cada uno s eganó su puesto”. Soía de neos confiesa que deben afrontar la llegada a Playa Baja. Rosa de Gamma y quien tuvo una gran desempeño en la prueba se desempeña en la prueba de la moneda y el dinero. Al caer llora, sus compañeros la abrazan. Alpha piensa a dónde irán los chalecos.

Neos enfrenta las consecuencias de haber perdido la prueba. Tina, de Gamma, expresa que cree que ella será quién lleve uno de los chalecos.

El segundo puesto de la prueba de Sentencia y servicios es para Gamma que llega antes que Neos a los 9 puntos. Neos quedó en 7 puntos.

Comienza la segunda parte de la prueba. El que llegue, entre Neos y Gamma, a 9 puntos gana. El primero en anotar es Gamma. Gamma lleva 6 y Neos 4

Alpha se alza con el triunfo al llegar a 9 puntos. Gamma alcanzó el segundo lugar y Neos quedó en el tercero.

Alpha sigue anotando al lograr 7 puntos. Está a 2 de lograr el triunfo. Neos y Gamma siguen en 3.

Después de varios encuentros la puntuación la lidera Alpha con 5 puntos, Neos tiene 3 y Gamma 3

Los equipos empatan, cada uno tiene dos puntos. El enfrentamiento entre mujeres logra el desempate para Gamma quien toma la delantera con 3 puntos.

Gamma sigue con dos puntos; Alpha con dos y Neos con uno.

Gamma lleva dos, Neos uno y Alpha uno.

Gamma lleva dos puntos , Alpha y Neos ninguno. En el tercer turno de la competencia se enfrentan mujeres.

Comienza el ‘Desafío de sentencia y servicio’. La suite será para el vencedor y la moneda para el equipo que anote el primer punto. Andrea Serna explica cómo será la prueba y los equipos se alistan para alcanzar los 9 puntos y así asegurar los servicios. comienzan una mujer por equipo. Gamma logra el primer punto

Los desafiantes de Neos están decididos a aplicar lo aprendido con Mencho y Christian y aseguran que saldrán a ganar. En nueva conversación entre Andrea y los participantes, Yudisa confiesa lo mucho que le dolió la salida de Mencho.

Kathe y Roldan los más recientes eliminados de ‘desafío XXI’ salen del cubo y reingresan a la competencia, tras salida de Christian y Mencho.

Andrea Serna se contacta con los desafiantes. Les da una noticia triste que indica preferiría no dar, pero debe hacerlo. “Por dictamen médico uno de nuestros jugadores no podrá continuar... Christian, es insostenible la situación”, anuncia la presentadora y como la etapa de la competencia se da en pareja, Mencho también debe abandonar la competencia. Es claro que regresan los dos ex desafiantes que están en el cubo.

Christian llora al salir “No era la forma en que quería irme”. Por su parte, Mencho también lamentó su salida: “He sufrido de todo”, dijo.

En casa Neos los desafiantes comentan los planes que tienen en caso de avanzar en la competencia. En casa Gamma, Jero comenta con sus compañeros la satisfacción de mostrase cómo es. En Alpha también hablan sobre el desarrollo de la competencia.

