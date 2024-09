‘Desafío XX’: Madrid se manifestó contra el romance de Kevyn y Natalia

Kevyn Rúa y Natalia Rincón protagonizaron un romance que despertó opiniones divididas entre televidentes y compañeros del Desafío XX, teniendo en cuenta que el boyacense tiene una relación fuera del programa con Derly Hurtado, la madre de su hijo.

A pesar de los acercamientos que hubo entre ambos participantes, el antiguo capitán de Beta confirmó hace pocos días que todo terminó: “La pelada es chévere como compañera aquí en el ‘Desafío’ y ya, hasta ahí llegó todo”.

El romance también resultó afectado por el video íntimo de Natalia del que Kevyn tuvo conocimiento hace pocos días. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué dijo Madrid sobre la relación entre Kevyn y Natalia?

En diálogo con Caracol Televisión y su formato Preguntas a muerte, Laura Madrid, quien participó hace tres años en el Desafío y regresó en 2024 para hacer equipo con Francisco Amaya en la etapa final, habló sobre esta aventura y advirtió que, de haber estado en esa misma posición, habría actuado de otra manera.

“Bueno, yo no lo haría. La verdad soy muy fiel y leal a mis cosas”, expresó Laura Madrid, a lo que su compañero Francisco Amaya agregó: “Yo tendría problemas en la casa”.

Natalia confesó que sufrió por la relación con Kevyn

En uno de los más recientes episodios del Desafío XX, Rincón se confesó con sus compañeros y aseguró que, durante el tiempo que estuvo fuera del programa, tuvo que lidiar con una fuerte crisis generada por las críticas hacia su aventura con Rúa.

“Antes de eso había tenido mucha situaciones muy duras, con mis papás o cuando me fui de la casa, pero con esta última del ‘hate’ casi me muero ¡Me sentía ahogada! La gente opina por la percepción que tiene de mí en el ‘Desafío’, pero eso es muy diferente a lo que yo realmente soy ¡Eso para mí fue durísimo! A mí me critican por el twerk o cualquier cosa de mi cuerpo y no me importa. Sin embargo, como dice mi papá: si uno va por el barrio y todo el mundo le dice ‘ladrón’, uno se cuestiona así sepa que no lo es”, explicó inicialmente.

“Yo lloraba todo el día y toda la noche, y me preguntaba: ‘¿Qué hice?’. Las personas que realmente me conocen fueron quienes se encargaron de recordarme quién soy ¡Yo ni siquiera quería trabajar!”, concluyó Natalia.