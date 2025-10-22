‘Desafío XXI’ en vivo capítulo 88: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Tras la eliminación de Gio y Mencho, dos de los participantes de Gamma, solo quedaron ocho desafiantes que irán por el gran Premio. Conoce los pormenores del nuevo episodio de reality emitido este 6 de noviembre por el canal Caracol.

Los ocho mejores desafiantes Yudisa, Zambrano, Rosa, Potro, Tina, Rata, Katiuska y Leo visitaron a sus seres queridos brevemente. Cada reencuentro estuvo marcado por la alegría de las familias que reciben a los participantes. Algunos llegaron hasta el llanto.