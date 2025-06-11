Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 51 minutos

‘Desafío XXI’ en vivo capítulo 89: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este 7 de noviembre el canal Caracol emite un nuevo episodio del formato que comenzó un nuevo ciclo con 8 finalistas a los que se han sumado sus compañeros de equipo y un par de exdesafiantes. Sigue los detalles de la jornada.

Por Redacción Vea
08 de noviembre de 2025

Actualizaciones clave

‘Desafío XXI’ en vivo capítulo 89: siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: CORTESIA CARACOL TV

Luego de un capítulo anterior lleno de sorpresas y una noticia inesperada, como resultó la expulsión de Katiuska por haber comprometido la confidencialidad del programa, el formato de Caracol avanza para escoger a los mejores y entregar su premio mayor. El episodio sigue a los ocho desafiantes que deben llegar a Tobia, Cundinamarca desde Cartagena.

Actualización claveHace 5 horas

Así van las parejas

Zambrano y Miryam son los más adelantados, van saliendo de Sahagún. Le siguen Potro y Deisy, que van en San Onofre.

En la tercera posición están Mencho y Gio, que llegan a San Jacinto. En el cuarto lugar están Yudisa y Julio que ya pasaron El Carmen de Bolívar. De quintas están Tina y Julio que llegaron a Gambote; en el sexto lugar van Rosa y Gero que llegaron a Baranoa y en la séptima posición está, en las afueras de Barranquilla, la pareja conformada por Leo e Isa.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

De octavas están Rata y Valentina llegando a Barranquilla y en la última posición yendo hacia Lorica, Neos, Kevyn y Valkyria.

Hace 5 horas

Katiuska, tema de conversación

Rata le revela a Valentina que Katiuska fue descalificada. Así mismo, Potro le cuenta a Deisy lo ocurrido.

Hace 5 horas

Rutas distintas

Yudisa y Lucho llegan al Carmen de Bolívar y allí los invitan a almorzar. Zambrano y Myriam se bajan en Sahagun. Leo e Isa llegan a Barranquilla. Mencho y Gio se acercan a San Jacinto

Hace 5 horas

Así avanzan los desafiantes

Gio y Mencho coinciden con en su búsqueda por legar a Sincelejo con Potro y Deisy. Tina y Julio avanzan en un taxi hasta Arjona. Yudisa y Kucho van en carro particular. Rata y Valentina procuran ayuda en el terminal. En San Onofre, Zambrano y Myriam se bajan a buscar un nuevo transporte. Rosa y Gero consiguen subir a una flota que les permite avanzar. Leo e Isa también encontraron una ruta de bus.

Hace 5 horas

Pedro, un boxeador, entra a Neos

El posible equipo de Neos, en cabeza de Valkyria y Kevyn, avanza en su búsqueda de posibles participantes. El primero a bordo es Pedro, es un boxeador de San Basilio de Palenque, de 28 años, casado y con un hijo.

Actualización claveHace 5 horas

El viaje hacia Tobia

Por distintas rutas, los finalistas y sus acompañantes buscan cómo llegar a Tobia, Cundinamarca. Les recuerdan las reglas: másximo dos horas en un carro, no pueden recibir dinero y deben buscar hospedaje a las 7 de la noche.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío XXI

Desafío capítulo 89

Desafío capítulo del 7 de noviembre

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.