‘Desafío XXI’ en vivo capítulo 89: siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Luego de un capítulo anterior lleno de sorpresas y una noticia inesperada, como resultó la expulsión de Katiuska por haber comprometido la confidencialidad del programa, el formato de Caracol avanza para escoger a los mejores y entregar su premio mayor. El episodio sigue a los ocho desafiantes que deben llegar a Tobia, Cundinamarca desde Cartagena.

Zambrano y Miryam son los más adelantados, van saliendo de Sahagún. Le siguen Potro y Deisy, que van en San Onofre.

En la tercera posición están Mencho y Gio, que llegan a San Jacinto. En el cuarto lugar están Yudisa y Julio que ya pasaron El Carmen de Bolívar. De quintas están Tina y Julio que llegaron a Gambote; en el sexto lugar van Rosa y Gero que llegaron a Baranoa y en la séptima posición está, en las afueras de Barranquilla, la pareja conformada por Leo e Isa.

De octavas están Rata y Valentina llegando a Barranquilla y en la última posición yendo hacia Lorica, Neos, Kevyn y Valkyria.

Rata le revela a Valentina que Katiuska fue descalificada. Así mismo, Potro le cuenta a Deisy lo ocurrido.

Yudisa y Lucho llegan al Carmen de Bolívar y allí los invitan a almorzar. Zambrano y Myriam se bajan en Sahagun. Leo e Isa llegan a Barranquilla. Mencho y Gio se acercan a San Jacinto

Gio y Mencho coinciden con en su búsqueda por legar a Sincelejo con Potro y Deisy. Tina y Julio avanzan en un taxi hasta Arjona. Yudisa y Kucho van en carro particular. Rata y Valentina procuran ayuda en el terminal. En San Onofre, Zambrano y Myriam se bajan a buscar un nuevo transporte. Rosa y Gero consiguen subir a una flota que les permite avanzar. Leo e Isa también encontraron una ruta de bus.

El posible equipo de Neos, en cabeza de Valkyria y Kevyn, avanza en su búsqueda de posibles participantes. El primero a bordo es Pedro, es un boxeador de San Basilio de Palenque, de 28 años, casado y con un hijo.

Por distintas rutas, los finalistas y sus acompañantes buscan cómo llegar a Tobia, Cundinamarca. Les recuerdan las reglas: másximo dos horas en un carro, no pueden recibir dinero y deben buscar hospedaje a las 7 de la noche.

