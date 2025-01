Diego Cadavid: edad, parejas, de dónde es y más del protagonista de ‘Darío Gómez’

El pasado lunes 27 de enero el canal RCN estrenó Darío Gómez: el Rey del despecho, una serie que narra la vida del intérprete de Nadie es eterno, sus momentos más importantes como el inicio de su carrera artística y los sucesos trágicos que rodearon su vida, entre ellos, la muerte de su padre.

La producción cuenta con un elenco que incluye a actores como Diego Cadavid, Yury y Majo Vargas, Juan Pablo Barragán, Luis Fernando Hoyos, Laura Junco, entre otros.

Julián Zuluaga, Diego Cadavid, Yuri Vargas y María José Vargas, protagonistas de 'Darío Gómez: El Rey del Despecho'. Fotografía por: Canal RCN

¿Quién es Diego Cadavid y cuántos años tiene?

Diego Cadavid se ha convertido en uno de los actores más destacados de la televisión colombiana gracias a los múltiples personajes que ha realizado en producciones. Comenzó su carrera en Yo amo a Paquita Gallego; luego hizo parte de Padres e hijos, Betty, la fea, Se armó la gorda, La saga negocio de familia, El cartel, Amor a la plancha, entre otras.

Actualmente, hace parte de la novela del cantante de música popular, Darío Gómez. Su papel protagónico en la telenovela de RCN que narra la vida del ‘Rey del despecho’ ha cautivado al público y lo ha posicionado como uno de los actores más relevantes de su generación.

El actor estudió Ingeniería civil en la Universidad de Los Andes de Bogotá. Nació en Medellín el 8 de diciembre de 1978, tiene 46 años y ha sido considerado como uno de los galanes de la pantalla chica.

Además de ser actor, Diego Cadavid también se ha destacado por ser el baterista de la banda The Mills y por su faceta como fotógrafo. A través de sus redes sociales muestra momentos de su vida personal y profesional y, a su vez, interactúa con sus seguidores.

En una oportunidad, el histrión reveló que tuvo una infancia difícil luego de su mudanza de Medellín a Bogotá cuando tenía 12 años. “Yo venía de Medellín de un ambiente muy tranquilo de vivir en el barrio, de casas de amigos, de vivir todo eso, de estar con mi abuela, a llegar al caos de mi papá y mi mamá que se estaban divorciando. Llegué al centro de Bogotá y me fui a vivir en la 22 con octava, que es como detrás del Jorge Eliecer Gaitán. La situación de plata estaba muy difícil también. Fue un trauma vivir en el centro, donde no podía salir, no me podía mover, porque si bajaba me atracaban. Mis vecinos eran ladrones y prostitutas, entonces, claramente, no me dejaban salir a ningún lado, por eso tuve una infancia muy solitaria”, contó en una entrevista.

¿Quiénes han sido las parejas de Diego Cadavid?

Diego Cadavid suele ser reservado sobre su vida privada. Pocas veces hace referencia a área sentimental; sin embargo, en el mundo del entretenimiento se sabe que sostuvo un romance por cuatro años con Carolina Guerra, también actriz.

En el 2016, la modelo explicó en Vea los motivos que los llevaron a la ruptura. “No terminamos por una infidelidad. Fue una reunión de muchos factores. Siento que de todas maneras eso iba a pasar. Los dos no somos bobos y, al final, sí hubo una situación en que nos sentamos y hablamos, como una negociación. Él está feliz y yo también. No es posible dejar de querer a una persona a la que se amó tanto. Se acabó, porque se tenía que acabar. Son decisiones que se toman por amor propio”.

Tras su ruptura con Carolina, Diego inició un romance con Laura Archbold, con quien lleva casi 10 años. Actualmente conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia.

Antes de ellas, el actor también fue novio de Lina Marulanda, la presentadora que se quitó la vida el 22 de abril del 2010.