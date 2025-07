Diferencias entre Michelle Rouillard y Luly Bossa en ‘MasterChef’ desataron polémica

Aunque la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia apenas comienza, ya se viven momentos de alta tensión en la cocina, especialmente durante las pruebas en equipo. A la discusión entre Jorge Herrera y Caterin Escobar se sumó un cruce de palabras entre Michelle Rouillard y Luly Bossa que no pasó desapercibido y desató polémica en redes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó entre Michelle Ruillard y Luly Bossa?

Todo se dio durante el reto del pasado 1 de julio, en el que los participantes debían cocinar en pareja y preparar un plato de alto nivel en solo 50 minutos. Las actrices hicieron equipo, pero desde que arrancaron hubo fricciones. Rouillard propuso preparar salmón y tomó las riendas del reto, pero las cosas no salieron como esperaban. En medio del afán, la preparación terminó en la basura.

Aunque Luly Bossa intentó aportar ideas para salvar el plato, su compañera no estuvo muy receptiva. La comunicación entre ambas fue escasa y el ambiente se volvió tenso. Aun así, lograron entregar un plato a los jurados, que no estuvo mal calificado, pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Michelle Rouillard.

Las críticas en redes no se hicieron esperar y muchos acusaron a la payanesa de ser grosera, altiva y hasta egocéntrica. Por esa razón, decidió responder a través de sus historias de Instagram, donde activó una dinámica de preguntas y habló sin filtros sobre lo ocurrido en MasterChef Celebrity.

“Mi reacción no fue la mejor. Pero fue honesta. No vine a fingir calma donde no la siento, ni a maquillar mis emociones para caer bien. Estoy aprendiendo mientras vivo la experiencia”, escribió Michelle Rouillard.

De igual manera, la actriz —recordada por su protagónico en Tu voz Estéreo— aclaró que en ningún momento quiso hacerle daño a Luly Bossa: “Quería que el plato saliera bien, y sí, la presión me sobrepasó. No actué desde la rabia contra alguien, sino desde el deseo de que todo saliera perfecto. No lo manejé de la mejor manera, pero herir jamás fue parte del plan”. A quienes la llamaron egocéntrica, les respondió: “No, no soy perfecta. Pero estoy en una competencia. Y querer ganar no es lo mismo que ser egocéntrica”.

Por último, Michelle Rouillard dejó claro que está mostrando su versión más real, así no sea la más ‘bonita’: “Mostrar quién eres no siempre es bonito. A veces es incómodo, crudo, imperfecto. Pero también es valiente. Yo no vine a mostrar una versión pulida de mí, vine a vivir algo real. Y eso también es parte del proceso”.

El llamado de Jorge Rausch a Michelle Rouillard

El plato que entregaron, bautizado como ‘Lumi’, fue un salmón sellado con sal y pimienta, acompañado de cebolla caramelizada, salsa holandesa, espárragos y tomates. A simple vista, el plato lucía prometedor. Sin embargo, al momento de presentarlo, Michelle optó por destacar los errores antes que los aciertos, lo que provocó una inesperada reacción del jurado Jorge Rausch.

La actriz señaló, por ejemplo, que el tomate “debió abrirse más” y que eso afectaba la presentación e incluso el sabor. El comentario no cayó bien y Rausch, visiblemente molesto, no dudó en interrumpirla: “Usted hágame un favor, déjeme hacer mi trabajo. Usted venda su plato, y yo le encuentro los errores”.