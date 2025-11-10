Director de cine, Ford Coppola arruinado por Megalópolis. Vendió su isla privada

Cuando la película ‘Megalopolis’ llegó al Festival Internacional de Cannes, Francis Ford Coppola, el mítico director de cine de películas como El padrino, Drácula de Bram Stoker y Apocalipsis Now él se mostró orgulloso, pues se trataba de la historia que había querido hacer por muchos años.

Por ello, cuando la rodó, puso cerca de 120 millones de dólares para financiarla y adicionalmente adquirió algunas deudas, según The Hollywood Reporter. En Cannes mencionó que en realidad “el dinero no importaba” al revelar que en ella había puesto su patrimonio. En el 2021 Coppola habia vendido sus viñedos en California para invertir en la producción.

Como si se tratara de una tragedia de las que él suele contar, meses después el director comenzó a vender sus artículos de lujo ante el fracaso taquillero que resultó la cinta protagonizada por Adam Driver. Solo alcanzó algo más de 14 millones de dólares en recaudo. Lo primero que vendió fue su reloj F.P. Journe, valorado en un millón de dólares

Ahora, según reporta el medio especilizado en bienes inmobiliarios de celebridades Mansion Global, el director puso en venta y ya la logró su isla privada en Belice. Por aquella habría cobrado 1,8 millones de dólares.

“No tengo dinero porque invertí todo lo que había pedido prestado para hacer Megalópolis. Básicamente se ha esfumado. Creo que lo recuperaré en 15 o 20 años pero ahora no tengo nada”, mencionó el director de 85 años, que adicionalmente se ha visto envuelto en señalamientos sobre comportamientos poco profesionales en el set de la mencionada cinta.

La historia de Megalopolis se desarrolla en la ficticia ciudad de Nueva Roma, en la que se enfrentan César Catilina, interpretado por Adam Driver, un artista que intenta desarrollar un plan utópico para la ciudad, y el alcalde Franklyn Cicero, encarnado por Giancarlo Esposito.

¿Cómo era la isla de Coppola en Belice?

Coppola, de 85 años, visitaba en vacaciones su isla privada en Belice, ubicada en un área denominada Coral Caye. La propiedad del director tenía una hectárea y extensión y un largo de 12 kilómetros. Cuenta con tanques de agua y paneles solares para abastecerse.

“El señor Coppola estaba muy triste por el fin de su contrato de alquiler. Apreciaba mucho el tiempo que pasaba en esta isla paradisíaca, que era un lugar muy especial para él”, aseguró una fuente en información reproducida por CNN.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento