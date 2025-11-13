Disney publica el primer adelanto de ‘Toy Story 5′ ¿De qué tratará la película?

Después de seis años desde la última entrega, Disney y Pixar sorprendieron a los fanáticos con el lanzamiento del primer adelanto oficial de Toy Story 5. El teaser, presentado el 12 de noviembre de 2025 a través de los canales oficiales de Disney, confirma que Woody, Buzz Lightyear y Jessie volverán a la pantalla grande en una historia que reflexiona sobre el papel de los juguetes tradicionales en la era digital.

Primer tráiler de ‘Toy Story 5′

Según las imágenes publicadas, la trama enfrentará a los icónicos personajes con un nuevo tipo de amenaza: la tecnología. El principal antagonista será Lilypad, una tableta con forma de rana que promete convertirse en uno de los personajes más comentados de la franquicia. La voz del nuevo villano está a cargo de la actriz Greta Lee, conocida por su participación en la película Past Lives y la serie The Morning Show.

El adelanto, de menos de un minuto de duración, muestra a Woody y Buzz intentando comprender cómo interactuar con Lilypad, quien presume de ser el “juguete del futuro”. A partir de ahí, la historia parece explorar el choque entre generaciones de juguetes y la forma en que los niños contemporáneos se relacionan con la tecnología.

Aunque los estudios Pixar no han revelado demasiados detalles sobre la trama completa, el director Pete Docter —actual director creativo del estudio— adelantó que Toy Story 5 buscará “una conexión emocional genuina con el público que ha crecido junto a estos personajes”. El estreno está programado para el 19 de junio de 2026 en cines de todo el mundo.

Reacciones al primer tráiler de ‘Toy Story 5′

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Miles de usuarios compartieron capturas del adelanto y expresaron su entusiasmo por volver a ver a los juguetes más queridos del cine animado. Otros, en cambio, se mostraron escépticos sobre la necesidad de una quinta entrega, recordando que Toy Story 4 (2019) ya había cerrado el arco narrativo de Woody.

El adelanto también generó debate por su mensaje sobre la tecnología y la infancia. Medios como The Verge y The Wrap destacaron que la cinta abordará un tema actual: la tensión entre la imaginación y las pantallas, una idea que Pixar parece desarrollar con su característico humor y sensibilidad.

Con más de 30 años desde el estreno de la primera película, Toy Story 5 marca un nuevo capítulo en una saga que ha trascendido generaciones. A falta de más detalles, el primer vistazo confirma que los juguetes están de regreso y que, esta vez, deberán aprender a convivir con el mundo digital.