Documental sobre Matthew Perry se estrena en Latinoamérica: dónde y cuándo ver

A dos años de la muerte del actor Matthew Perry, recordado por su papel como Chandler Bing en Friends, llega a Latinoamérica un documental que promete mostrar con detalle los últimos días de su vida y las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Bajo el título Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, esta producción se presenta como un retrato profundo sobre el actor que hizo reír al mundo mientras enfrentaba una lucha silenciosa contra las adicciones.

Una mirada íntima a sus últimos días

Dirigido por el cineasta británico Robert Palumbo, el documental combina material de archivo, declaraciones inéditas y recreaciones para reconstruir los momentos finales del actor. Perry murió el 28 de octubre de 2023, en su casa de Los Ángeles, a los 54 años. Según el informe forense, la causa fue una sobredosis accidental de ketamina, una sustancia que había estado utilizando bajo supervisión médica como parte de un tratamiento experimental para la ansiedad y la depresión.

La producción incluye testimonios de personas que conocieron de cerca al intérprete, entre ellos excompañeros de trabajo, investigadores y expertos en salud mental, quienes analizan tanto su éxito como el peso que implicó sostener la fama en medio de sus problemas de adicción. También recupera fragmentos de su libro autobiográfico Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, en el que el propio actor relató su historia con crudeza, desde sus primeros contactos con el alcohol hasta las múltiples veces que intentó rehabilitarse.

Más allá de narrar la vida de Perry, A Hollywood Tragedy plantea preguntas sobre el funcionamiento de la industria del entretenimiento y la red de personas que, según la investigación judicial, habrían contribuido a suministrarle drogas de manera irregular. El documental revela cómo su entorno se convirtió en un círculo peligroso de facilitadores, médicos y distribuidores que, en lugar de ayudarlo, lo mantuvieron atrapado en el consumo.

A lo largo de la narración se abordan también los procesos legales abiertos tras su fallecimiento. Varias personas han sido acusadas o condenadas por su participación en el suministro de ketamina al actor. Los fiscales del caso insisten en que la muerte de Perry no fue solo el resultado de una adicción, sino de un sistema que falló en protegerlo.

¿Cuándo y dónde ver ‘Matthew Perry: A Hollywood Tragedy‘?

Esta producción se estrenará el 28 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años de su muerte. En América Latina podrá verse por canal Universal, a partir de las 8:30 p. m. (hora local). Además, estará disponible en la plataforma Universal+ para quienes prefieran verlo en streaming después de su emisión televisiva.

El documental promete ser un homenaje sincero y, al mismo tiempo, una advertencia sobre los costos de la fama y los vacíos que deja una industria que no siempre escucha a tiempo las señales de auxilio.