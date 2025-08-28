Ed Gein, el asesino serial que inspira la nueva temporada de ‘Monstruos’ en Netflix

La macabra historia de Ed Gein, uno de los criminales más perturbadores de Estados Unidos, será el eje de la nueva temporada de Monstruo, la exitosa serie de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La producción llevará por título Monstruo: La historia de Ed Gein y estará disponible en la plataforma a partir del 3 de octubre de 2025.

Conocido como ‘El carnicero de Plainfield’, Gein se convirtió en un nombre infame en la crónica policial de mediados del siglo XX. Sus crímenes no solo estremecieron a la pequeña comunidad de Wisconsin, donde vivía, sino que inspiraron a algunos de los villanos más recordados del cine de terror, desde Norman Bates hasta Leatherface.

¿Quién fue Ed Gein?

Edward Theodore Gein nació en 1906 y pasó la mayor parte de su vida en Plainfield, Wisconsin. A simple vista era un hombre reservado y de trato amable, pero detrás de esa fachada se escondía una de las historias más escalofriantes de la criminalidad moderna.

En 1957 fue detenido tras la desaparición de Bernice Worden. Al allanar su granja, la policía descubrió escenas dantescas: restos humanos utilizados para fabricar muebles, máscaras hechas con piel y objetos cotidianos confeccionados a partir de cadáveres que Gein desenterraba en cementerios locales. También se le atribuyeron los asesinatos de Worden y de Mary Hogan, en 1954.

Aunque oficialmente solo se le probaron dos homicidios, su caso marcó un antes y un después en la criminología y en la cultura popular. Declarado mentalmente incompetente, pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984. Su historia inspiró a escritores y cineastas, como Psicosis y La masacre de Texas, convirtiéndose en la base de personajes que redefinieron el género del terror psicológico.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Fotografía por: Cortesía Netflix

Lo que se sabe sobre ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

Netflix apostará por revivir esa oscura historia en la tercera temporada de Monstruo. El actor británico Charlie Hunnam, recordado por su papel de Jax Teller en Hijos de la anarquía, será el encargado de dar vida al asesino.

El reparto de Monstruo: la historia de Ed Gein también incluye a Laurie Metcalf como Augusta Gein, la madre del criminal; Tom Hollander en el papel de Alfred Hitchcock; y Olivia Williams como Alma Reville, esposa del director, entre otros nombres.

“En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida ―en apariencia― tranquila. Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano. Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentaría a Hollywood por décadas", se lee en la sinopsis de Netflix.

Las grabaciones comenzaron en noviembre de 2024 bajo la dirección de Ian Brennan y Max Winkler, con guiones encabezados por el propio Brennan. Ryan Murphy explicó que le tomó tiempo decidirse por Gein como protagonista de esta entrega, al tratarse de un caso que quería explorar en profundidad.