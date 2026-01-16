El caballero de los siete reinos: hora de estreno, elenco y más sobre la nueva serie de HBO

Tal como se había anunciado, este 18 de enero se estrena El caballero de los siete reinos, la nueva serie de HBO ambientada en el universo de Juego de tronos. La producción llega tanto al canal de televisión, como a su plataforma de streaming HBO Max, marcando el inicio de una nueva apuesta de la franquicia creada por George R. R. Martin.

La historia amplía el mundo de Westeros desde una perspectiva distinta a la vista en la serie original. En lugar de grandes batallas entre casas nobles, la trama se centra en una aventura más íntima, protagonizada por un caballero errante y su joven escudero, en una época anterior a los acontecimientos que marcaron a los Stark, Lannister y Targaryen.

¿A qué hora se estrena ‘El caballero de los siete reinos’?

En Colombia, el primer episodio se estrena a las 10:00 p. m., tanto en la señal lineal de HBO como en HBO Max. El horario varía según el país, de acuerdo con la programación regional del canal.

Horarios de estreno en América Latina:

México: 9:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.

Chile: 12:00 a. m. (medianoche)

Argentina: 12:00 a. m.

Brasil: 12:00 a. m.

Los episodios se van a estrenar de forma semanal, manteniendo el esquema habitual de estrenos dominicales de HBO.

Actores de ‘El caballero de los siete reinos’

La serie está encabezada por Peter Claffey, quien interpreta a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de gran estatura y origen humilde que recorre Westeros en busca de oportunidades y honor. Junto a él aparece Dexter Sol Ansell en el papel de Egg, su joven escudero. Aunque al inicio se presenta como un niño común.

El elenco se completa con actores que dan vida a miembros de casas nobles, caballeros y figuras clave del reino, cuyas decisiones influyen en el camino de Dunk y Egg. HBO ha apostado por un reparto que combina nuevos talentos con intérpretes de trayectoria, como Sam Spruell, Daniel Ings, Finn Bennett, Bertie Carvel y Henry Ashton.

¿Qué tiene que ver ‘El caballero de los siete reinos’ con ‘Juego de tronos’?

La serie funciona como una precuela, ya que está ambientada aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos narrados en Juego de tronos. El Trono de Hierro sigue en manos de los Targaryen, y muchas de las casas conocidas aún conservan su poder e influencia.

La historia está basada en los relatos cortos conocidos como Dunk y Egg, escritos por George R. R. Martin, que exploran una etapa menos retratada de Westeros. Aunque no aparecen personajes de la serie original, sí se mencionan linajes, conflictos y antecedentes que ayudan a comprender mejor el trasfondo político del reino.

Más que una continuación directa, El caballero de los siete reinos amplía el universo narrativo, mostrando cómo las decisiones y alianzas del pasado sentaron las bases del mundo que, años después, sería escenario de la lucha por el Trono de Hierro.

