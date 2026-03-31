El caso Jeffrey Epstein se convertirá en serie de ficción. Laura Dern será la protagonista

El caso de Jeffrey Epstein se ha convertido en uno de los escándalos más impactantes y controvertidos de las últimas décadas en Estados Unidos. Epstein, un influyente financista con conexiones cercanas a figuras prominentes de la política, la realeza y el mundo del entretenimiento, fue acusado de dirigir una red de abuso y tráfico sexual de menores que operó durante años.

Las denuncias comenzaron a salir a la luz a principios de los años 2000, pero fue en 2019 cuando el caso realmente cobró fuerza a nivel global, especialmente tras el arresto de Epstein y la reactivación de investigaciones periodísticas que pusieron de manifiesto las fallas en el sistema judicial. Uno de los aspectos más criticados fue el acuerdo que Epstein había conseguido en 2008, que le permitió esquivar cargos federales más serios a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra. El escándalo se volvió aún más intenso tras su muerte en una prisión de Nueva York, un hecho que fue oficialmente catalogado como suicidio, pero que desató una ola de teorías y dudas.

Así será la serie de ficción del caso de Jeffrey Epstein

De acuerdo con Variety, Sony Pictures estaría trabajando en la producción de una miniserie de ficción basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story ”, sobre el caso Epstein. La actriz Laura Dern interpretará a la periodista Julie K. Brown, la responsable de investigar al empresario y quien logró identificar a 80 víctimas y convencer a sobrevivientes clave de hacer públicas sus historias.

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Jeffrey Epstein. Fotografía por: -

Según la descripción, se trata de “un relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”. La serie no solo se enfocará en reconstruir los hechos, sino que también se adentrará en las complejas dinámicas de poder, encubrimiento y silencio que rodearon el caso. A diferencia de los documentales que ya existen, esta será la primera vez que la historia se presente en forma de ficción televisiva. Esto permitirá explorar de manera más profunda el lado humano de las víctimas, así como el proceso periodístico que ayudó a destapar uno de los mayores escándalos de abuso y tráfico sexual en Estados Unidos.

¿Quién es Laura Dern, actriz que protagonizará la serie?

Laura Dern es una de las actrices más destacadas de Hollywood, con más de cuarenta años de experiencia en cine y televisión. Nació el 10 de febrero de 1967 en Los Ángeles, en una familia de artistas. Es hija de los actores Bruce Dern y Diane Ladd, lo que sin duda influyó en su camino hacia la actuación desde muy joven.

A lo largo de su carrera, ha estado en producciones que la han establecido como una figura fundamental en la industria. Ganó fama internacional gracias a su papel en Jurassic Park y ha colaborado con directores de renombre como David Lynch. Además, Dern ha brillado en la televisión con series como Big Little Lies, donde su actuación le valió importantes premios, incluyendo un Emmy. En el cine, uno de sus mayores logros llegó con Marriage Story, por la que recibió el Premio Óscar a mejor actriz de reparto.