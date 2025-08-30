El club del crimen de los jueves, La lista terminal: Lobo negro y más estrenos

En este fin de semana tienes varias opciones para disfrutar en casa: todas las películas de la saga de Harry Potter en ‘De vuelta a Hogwarts’, ‘Thunderbolts*’, y ‘Katy Perry Night of a Lifetime’.

‘El club del crimen de los jueves’- Netflix

El pasatiempo de resolver crímenes se convierte en un asunto serio cuando estos jubilados se involucran en un caso que los toca de cerca. Fotografía por: Cortesia

Esta película, dirigida por Chris Columbus, tiene su centro en Coopers Chase, una residencia de jubilados, donde Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan) Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie), se divierten resolviendo crímenes. Todo cambia cuando aparece un asesor inmobiliario aparece muerto en su umbral. Ya no es un pasatiempo semanal sino un caso policial real y su misión es investigarlo.

‘La lista terminal: Lobo negro’ - Prime Video

La precuela de la serie ‘La lista final’ llega para aclarar el origen de Ben Edwards, que deja el mundo de los SEAL´s y se convierte en un agente de la CIA. Explora los dilemas morales que vive Edwards, encarnado por Taylor Kitsch. Actúan también Chris Pratt, Luke Hemsworth, Dar Salim, Robert Widsom y Rhona- Lee Shimon. Estreno todos los miércoles. Capítulo final: 24 de septiembre.

‘Thunderbolts*’- Disney+

Las aventuras de los antiheroes llegaron a Disney+. John Walker, Bucky Barnes, Yelena Belova, Fantasma, el Guardián Rojo y Taskmaster tendrán que asumir una peligrosa misión luego de caer en la trampa que les tendió Valentina Allegra de Fontaine, quien busca evadir un error que la llevará a la ruina. Sus vidas entrarán en un espiral donde se enfrentarán a sus pasados, llenos de muerte, adicciones y malos recuerdos familiares mientras buscan la redención en todos los niveles. Bajo la dirección de Jake Schreier. Elenco: Florence Pugh, Julia Louis- Dreyfus, Lewis Pullman, David Harbour, Olga Kurylenko y Sebastian Stan.

‘Marcial Maciel: El lobo de Dios’- HBO MAX

Esta serie documental, dirigida por Matías Gueilburt presenta al público el resultado de una completa investigación sobre el mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, su ordenación, influencia y la manera en que una red de protección garantizó la impunidad de los crímenes que cometió. Documentos, material de archivo, testimonios de víctimas y el resultado de análisis de especialistas hacer parte de este material audiovisual que consta de cuatro capítulos.

‘Katy Perry Night of a Lifetime’- Universal+

Los seguidores de la artista nacida en California podrán disfrutar de su concierto en el Central Hall Westminster, en Londres. En este show, con el que despidió el 2024, interpretó, entre otros éxitos, ‘Dark Horse’, ‘Roar’, ‘Firework’ y ‘Part of Me’, presentó ‘’143’, su séptimo trabajo musical de estudio, y mostró parte del estilo que definiría ‘Lifetimes Tour’, su más reciente gira.

‘Infieles’- Lifetime

La historia de esta serie turca gira en torno a Ozan, casado con Beril y padre de cuatro hijos, quien viaja con los suyos a pasar vacaciones en la villa de sus suegros. En el lugar, donde quiere desarrollar su carrera como escritor, conoce a Asli, quien lucha por sacar adelante su restaurante y rescatar su matrimonio con Volkan, aunque después de la muerte de su hijo de 4 años, parece que no tendrá remedio. La atracción entre Ozan y Asli se convertirá en una pasión clandestina que revelará muchas verdades. Con Firat Celik, Defne Kayalar, Hasar Ergüclü y Ahmet Rifat Sungar. Capítulos de estreno: Domingo 31, a las 10:00 p.m.

‘Disney Princess Concert: Celebrating 70 Years of Disneyland’-Disney+

En el marco de la celebración del mes de las princesas, este concierto tendrá la participación de las voces más admiradas de este mundo de fantasía: Jodi Benson, quien prestó su voz a Ariel en ‘La Sirenita’, Anika Noni Rose, que se encargó de Tiana en ‘Tiana y el sapo’, Paige O’Hara, Bella en ‘La bella y la bestia’ y Aulií Cravalho, la figura central de ‘Moana’.

‘Decoración creativa’ – Más Chic

La argentina María Carbone es la anfitriona de esta nueva temporada, de doce episodios, en la que los amantes de la decoración podrán aprender técnicas y trucos fáciles para tener un hogar como lo han soñado, echando mano de la imaginación y la creatividad.

Estreno: Lunes 1 de septiembre- 2: 40 p.m.





La saga de Harry Potter: ‘De vuelta a Hogwarts’-

Como preparación al primero de septiembre, día en que se inician las clases en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, este fin de semana, los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de todas las películas de la saga. En Warner Channel, la maratón comienza el 30 a las 7:10 a.m. con ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, la primera película del niño que sobrevivió, y el 31 arranca a las 7:35 a.m. con ‘Harry Potter y el prisionero de Azkabán’. El 1 de septiembre, HBO Familiy transmitirá las ocho películas de la saga.

.



