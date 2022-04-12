‘El Coloso’, película documental sobre Freddy Rincón, llega a las salas de cine en Colombia

Freddy Eusebio Rincón ya no está, pero su eco sigue vivo: en un gol que cambió la historia del fútbol colombiano, en la memoria del Pacífico y en las voces que lo recuerdan como un líder silencioso. Ese eco encuentra ahora una nueva forma de resonar. El Coloso, el largometraje documental dirigido por el caleño José Varón, se estrenará en salas de cine del país el 27 de noviembre, en un homenaje cinematográfico al gigante que marcó generaciones dentro y fuera de la cancha.

La producción —una alianza entre Telepacífico, Chakistán, RTVC y coproductores de Brasil y España— reconstruye la vida del ídolo desde una perspectiva íntima, casi doméstica. No se trata solo del futbolista que vistió las camisetas de Santa Fe, América, Palmeiras, Corinthians y Napoli, ni del primer colombiano en jugar para el Real Madrid. Tampoco se reduce al autor del histórico 1–1 frente a Alemania en Italia 90. El documental se sumerge en la vida del hombre: el hijo del barrio, el amigo cercano, el padre que esperaba en silencio a su hija a la salida del colegio, el bonaverense que, aun en lo más alto del fútbol mundial, nunca dejó de ser Freddy.

El reto de retratar al ídolo sin que esté presente

El punto de partida del documental fue, curiosamente, el aniversario de su muerte. José Varón grabó ese día en el cementerio, un gesto íntimo que marcó el tono del proyecto: la construcción de un retrato sin la presencia física del protagonista, pero con su huella viva en quienes lo rodearon.

“El reto fue desenterrar los recuerdos: de sus amigos, de su familia, de la gente que lo conoció en vida”, contó Varón, director del proyecto, en entrevista con Vea y El Espectador.

La película se nutre de dos fuentes principales: las entrevistas filmadas expresamente para la producción —con técnicos, periodistas, amigos y excompañeros— y un valioso archivo recuperado del patrimonio fílmico colombiano y de material internacional. Entre las piezas halladas, Varón destaca una entrevista con William Vinasco, “una joya reposada y honesta” que aporta una voz directa y memoria íntima sobre Freddy.

Una cámara que busca la memoria

José Varón decidió alejarse del relato documental rígido: en El Coloso la cámara se mueve, vibra, se aproxima y se retira, como si buscara las huellas del jugador en los recovecos de los lugares y de las conversaciones. Esa decisión estética permite que el espectador no solo escuche relatos, sino que sienta la presencia de Freddy Rincón en cada encuadre.

“Quise evitar el lenguaje convencional de la entrevista preparada. La cámara está viva y persigue los recuerdos”, explica.

Esa apuesta permite reconstruir no solo anécdotas de camerino o jugadas en el estadio, sino escenas cotidianas que humanizan al personaje: las siestas en la barbería de São Paulo o la cercanía con la gente del barrio. Gestos que hablan más que cualquier titular.

Gloria y adversidad: la época compleja de Freddy Rincón

Si bien el filme celebra los logros deportivos de Freddy Rincón, no elude los episodios difíciles. Un segmento relevante indaga su paso por el Real Madrid, una etapa en la que vivió de cerca tensiones raciales y discriminación abierta y soterrada. El documental observa cómo, siendo un futbolista afrocolombiano llegado del Pacífico, debió navegar un entorno europeo que en los años noventa no estaba preparado para su presencia.

“En la vida y en el cine, las dificultades engrandecen a las personas”, reflexiona Varón. Razón por la que mostrar esos capítulos no tiene como fin victimizar, sino comprender la dimensión del personaje: un hombre que, pese a las pruebas, se mantuvo firme y abrió camino a las generaciones que vinieron después.

Un legado que trasciende la cancha

Freddy Rincón fue mucho más que goles y títulos: fue referente dentro de los camerinos, guía para compañeros y símbolo de identidad para una región entera. Su paso por equipos en Colombia, Brasil y Europa dejó una huella que el documental intenta capturar desde la intimidad y la memoria colectiva.

Otros de los momentos más conmovedores de la película, según Varón, son las entrevistas concedidas por figuras como Jorge Luis Pinto y Fabiano Costa, conversaciones en las que “Freddy está ahí, aunque no lo veamos”. Son testimonios que, de acuerdo con el director, consiguen traer a la vida la presencia del jugador de forma casi palpable.

Freddy Rincón perdió la vida el 13 de abril de 2022, a los 55 años, dejando un legado imborrable en el fútbol colombiano.

¿Cuándo se estrena ‘El Coloso’?

El filme documental llega a las principales salas de cine del país el 27 de noviembre. Más que un estreno, es un reencuentro con una figura que marcó a varias generaciones: un recordatorio de que la historia del fútbol colombiano —y en cierto sentido la historia cultural del país— no se entiende sin la huella de Freddy Rincón.

“Así seamos de fútbol o no, es una película que trae el recuerdo de una época muy importante y de un gol que cambió el país”, concluye José Varón.

¿Quién es José Varón, director de ‘El Coloso’?

El caleño de 38 años se ha consolidado como una de las voces más singulares del cine documental colombiano. Su trabajo se caracteriza por un interés profundo en los personajes que encarnan luchas silenciosas, identidades fuertes y memorias que merecen ser revisadas con detenimiento. Antes de El Coloso, dirigió Nocaut, un retrato sensible del boxeador Yilmar González, que ya anticipaba lo que sería su sello: una cámara viva y cercana que persigue el latido humano más allá de los hechos.

Formado entre el periodismo, la realización audiovisual y el trabajo de campo, José Varón ha construido una filmografía que se mueve entre lo íntimo y lo social. Sus proyectos destacan por la investigación minuciosa, el uso de archivos y la capacidad de convertir testimonios en relatos cinematográficos que conectan emocionalmente con el público.

Con El Coloso, su proyecto más ambicioso hasta ahora, el cineasta vallecaucano articula coproducciones en Colombia, Brasil y España, y confirma su interés por narrar vidas atravesadas por la resistencia. Su mirada, más que biográfica, es humanista: apuesta por iluminar a quienes dejaron huella dentro y fuera de escena.