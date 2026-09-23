‘El corazón de la bestia’: fecha de estreno y datos clave de la película de Brad Pitt

Brad Pitt regresa a las salas de cine con ‘El corazón de la bestia’ (‘Heart of the beast’), una película que combina acción y drama para contar la historia de un hombre y su compañero canino después de un accidente aéreo. La producción ha despertado interés por sus paisajes, las condiciones de su rodaje y las declaraciones del actor sobre el impacto emocional que tuvo el proyecto.

La cinta reúne a Pitt con el director David Ayer, con quien trabajó en ‘Corazones de acero’ (2014), y presenta una historia en la que el vínculo entre un ser humano y un perro ocupa un lugar central. Estos son los detalles que se conocen de la producción, su historia, el elenco y su llegada a los cines colombianos.

¿De qué trata ‘El corazón de la bestia’, cuánto dura y cuándo se estrena?

La película cuenta la historia de James Belmont, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales (interpretado por Brad Pitt) que queda atrapado en la naturaleza salvaje de Alaska junto a Odin, su perro de combate. Ambos deben enfrentar las consecuencias de un accidente aéreo y emprender una lucha por sobrevivir en un territorio donde el frío, los animales salvajes y las dificultades del terreno ponen a prueba su resistencia.

‘El corazón de la bestia’ tiene una duración de 101 minutos (poco más de hora y cuarenta minutos) y llegará a las salas de cine de Colombia el 24 de septiembre de 2026. Sin embargo, la distribución en otros países, como Estados Unidos, está programada para el 25 de septiembre.

Es clave resaltar que la historia de James y Odin pertenece a la ficción y fue escrita por Cameron Alexander. La película no es una adaptación de la vida de un perro real, aunque utiliza elementos relacionados con los animales de servicio militar y el vínculo que desarrollan con sus compañeros humanos.

La historia real detrás del perro de ‘El corazón de la bestia’

Odin, el pastor alemán que comparte protagonismo con Brad Pitt en esta película, fue interpretado por cuatro perros, entre ellos Uber, quien asumió el papel principal.

De acuerdo con una entrevista de David Ayer, publicada por la revista GQ, Uber es el padre de los otros tres animales (Seeka, Ryker y Hondo), y procede de un criador neozelandés que suministra perros a equipos militares y de emergencias. Antes de participar en la película, Uber fue el perro de un rescatista de montaña y tiene experiencia en labores de búsqueda y rescate.

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Para preparar las escenas, el entrenador Andrew Simpson trabajó con los cuatro perros durante 12 semanas, un periodo inferior al que normalmente se destina a entrenar animales para una producción de este tipo. Brad Pitt, quien compartió buena parte del rodaje con Uber, explicó en el podcast ‘Jake’s Takes’ que el vínculo entre ambos fue una experiencia especial y que, por supuesto, el perro terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de la película.

¿Dónde se rodó ‘El corazón de la bestia’?

Aunque la historia está ambientada en Alaska, la película fue filmada en los Alpes del Sur de Nueva Zelanda. Estos paisajes se utilizaron para representar el territorio donde quedan atrapados James y Odin después del accidente aéreo

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El rodaje fue exigente para el equipo debido a las condiciones naturales del lugar. David Ayer aseguró a GQ que durante la producción enfrentaron lluvia, barro y terrenos montañosos; mientras que Brad Pitt mencionó en ‘Jake’s Takes’ que trabajar con las condiciones reales del clima aportó elementos reales a su interpretación.

Por su parte, David Ayer relató que escuchar los sollozos y el llanto del público durante una proyección de la película fue una experiencia catártica, después de un rodaje que describió como particularmente exigente. El director también explicó que la reacción del público le permitió experimentar el impacto de la historia desde una perspectiva diferente a la del trabajo de filmación.

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Actores de ‘El corazón de la bestia’

Además de Brad Pitt, el reparto de ‘Heart of the beast’ cuenta con J. K. Simmons, reconocido por sus actuaciones en ‘Whiplash’ (2014) y como J. Jonah Jameson en la saga de ‘Spider-Man’, y Anna Lambe, actriz que ha participado en producciones como ‘The Grizzlies’ y la serie ‘True Detective: Night Country’.

Cameron Alexander es el guionista de la película y también participa como productor ejecutivo. Esta producción representa su debut en el cine de largometraje, después de trabajar en la dirección de videos musicales y la escritura de cortometrajes. Para desarrollar la historia, se inspiró en su interés por la vida de los militares y los perros de combate, así como en las consecuencias que ambos pueden enfrentar después de su paso por el servicio.

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