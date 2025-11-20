⁠‘El cuco de cristal’, de Netflix: sinopsis, reparto, por qué se llama así y final explicado

En asunto de series, el más reciente estreno de Netflix se llama ‘El cuco de cristal’, una adaptación de la novela homónina, escrita por Javier Castillo, que en seis episodios cautiva la audiencia con una historia tipo thriller de suspenso, donde los eventos imprevistos abundan y pueden ir desde desapariciones misteriosas, muertes y secretos inconfesables. Uno de ellos es la desaparición del padre de Carlos que nunca tuvo explicación. Todo en un pequeño pueblo español.

¿De qué va ‘El cuco de cristal’?

La serie, que se podría enmarcar dentro de un thriller o suspenso psicológico, comienza cuando Clara Merlo, una joven médica sufre un infarto y sobrevive gracias un trasplante de corazón. Una vez recuperada, ella siente la imperiosa necesidad de saber quién tenía el órgano que le salvó la vida. Así termina contactando a la madre de Carlos, quien era el dueño del corazón que ella recibió.

Clara llega al pequeño pueblo, Yesques, donde vivía Carlos y su madre se ofrece a contarle todo sobre su hijo. La llegada de la médica se entrelaza con una desaparición de un bebé, así como las incógnitas que hay en el pueblo por desapariciones.

Aunque Clara no tiene intención de descubir o sacar a flote casos no resueltos, de alguna manera cuando ella arriba el lugar, este no será el mismo.

“La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre”, dice la sinopsis oficial

Reparto de ‘El cuco de cristal’

La serie cuenta con la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, y los guiones estuvieron a cargo de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, quienes también escribieron para Netflix La chica de nieve y Estoy vivo.

Sobre los actores que participan en el relato, Catalina Sopelana, interpreta a Clara; Alex García es Miguel Ferrer; Itziar Ituño, es Marta Pena; Iván Massagué es Rafael; Tomás del Estal es Gabriel y Alfons Nieto es Juan. ‘El cuco de cristal’ se grabó en Cáceres.

La serie aborda temas complejos como la culpa, los secretos inconfesables, la violencia contra las mujeres, la venganza, la justicia y por supuesto, el infaltable amor.

Sobre el final que la serie expone, en este salen a flote los culpables tanto de desapariciones como de muertes. Rafael, amigo de Miguel y miembro de la Guardia Civil, fue culpable de la muerte de Silvia y del asesinato de Miguel. Lo hizo para proteger secretos familiares. Pero también deja claro que Rafael es víctima y victimario.

Rafael confiesa a Marta sus culpas y su incapacidad de escapar de la herencia de Gabriel, quien termina en su ley. El desenlace también contempla un pacto de silencio.

¿Por qué se llama el cuco de cristal?

El relato explica que los cucos son las aves que colocan sus huevos en los nidos de otras especies, sabiendo que, cuando sus criaturas nazcan, estos se van a comer a los bebés de las especies a las que invaden. Este acto, que parece cruel, es con el que enseñan a sobrevivir. Una conducta que algunos en el pueblo de Carlos parecen repetir

