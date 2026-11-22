Un grupo de jóvenes bailarinas llamadas Las leonas, y pertenecientes a un colegio católico mixto, que se preparan para ir a una competencia regional asisten a una fiesta de Halloween el 31 de octubre del 2004, en una singular lugar denominado La Casa del Diablo, donde planean la iniciación de una de ellas y deciden hacerlo consumiendo drogas, alcohol y con una oración en la que ‘pactan’ con el diablo entregándole la vida de la adolescente novata, a cambio de ir a la competencia que desean ganar. Aunque todo parece ser una broma, a partir de esa noche nada será igual.

La novata entra en un estado de inconciencia tal, que en principio su líder piensa que está muerta y la deja en su casa esperando que todos crean que allí murió, pero no es así.

Grace aún vive y tras ser trasladada permanece hospitalizada por días, sin que se sepa qué tiene, mientras el resto de bailarinas empiezan a tener episodios inexplicables donde ven apariciones y tiene ataques similares a convulsiones.

Una de ellas, la que es rechazada por el grupo y aspira a ser parte de las bailarinas cree que algo malo, de orden espiritual, está atacando a sus compañeras. En medio de la histeria masiva de las jóvenes, cuestionamientos sobre lo que ocurrió esa noche se cuenta este relato que también aborda los dramas juveniles (sexualidad, culpa, temores) en una escuela secundaria.

En términos generales va de una histeria colectiva que surge sin aparente causa orgánica.

Las creadoras de la miniserie de ocho episodios Quinn Shepard y Gina Gammell han aclarado que si bien es cierto la serie toma aspectos que recuerdan de su educación y de experiencias de otras amigas para nada corresponde a un caso real, sino que es producto de la ficción. Hay que mencionar que entre el 2011 y el 2012 ocurrieron episodios de histeria colectiva en una escuela de Nueva York llamada Le Roy.

Cuál es el elenco de ‘El cuerpo’

La serie rodada en su totalidad en Toronto, Candá cuenta con un elenco que incluye a Kristina Bogic, como Anya Butler, la líder de las bailarinas: Geena Meszaros como Lisbeth Anderson, la joven creyente que cree que algo espiritual ocurrió la noche del Halloween y que aspira a hacer parte de las bailarinas, es percibida como rara por sus compañeras. Termina siendo una antagonista.

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Sara Boustany es Elise Zakaria; Jackson Kelly es Leo Anderson, un joven creyente y con ciertas inhabilidades para socializar que en principio es señalado como culpable e lo ocurrido a Grace. Sofia Wylie es Grace Franklin, la joven más novata. Shirley Chen es Maddie Delaney; Louisa Krause es Catherine Anderson; Nnamdi Asomugha es el padre Franklin; Motell Foster es Michael Franklin; Orlando Norman es Steven Maxwell y Marcel Ruiz es Tyler Flores.

El final es sin duda inesperado cuando la joven Grace despierta.

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