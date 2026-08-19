El Desafío de Caracol TV anunció importante cambio para 2026: Andrea Serna dio la noticia

La nueva temporada de El Desafío tiene a sus fanáticos a la expectativa. Caracol Televisión ya ha comenzado a revelar algunos detalles sobre lo que traerá la nueva edición. Con Andrea Serna nuevamente en la conducción de la competencia, en esta oportunidad con Sofía Osio Luna como coanfitriona, el canal ha revelado que será una temporada diferente y llena de sorpresas que llevarán el juego a un nivel completamente nuevo.

Extranjeros pueden participar en ‘El Desafío’

En un video que se publicó en las redes sociales oficiales de El Desafío, se muestra a Andrea Serna teniendo una conversación con un “genio”, quien le aseguró que haría realidad uno de sus deseos. La presentadora hizo una petición única, dando a conocer la novedad para la temporada que viene en camino: “Será una jugada maestra. Quiero que el Desafío sea más grande, quiero jugadores de todo el mundo”.

Según lo que respondió el genio, este deseo se cumplirá, abriendo las puertas a la llegada de desafiantes internacionales. “Mexicanos, franceses, orientales”, dijo, mientras Serna agregó: “Todos, genio, todos son bienvenidos en el juego de las cajas”. Finalmente, el genio dijo: “Te cumpliré este deseo y te traeré al desafiante de la semana de cualquier parte del mundo”.

Paso a paso para participantes extranjeros que quieren inscribirse al ‘Desafío’

La convocatoria internacional ya está disponible. Quienes quieran ser los desafiantes de la semana de la nueva temporada del reality de Caracol Televisión, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ingresa a www.caracoltv.com/desafio 2. Inicia sesión si ya estás registrado o si no llena datos personales incluida contraseña y correo para registrarte 3. Diligenciar la información personal (País, estado civil, altura, peso, edad, pasatiempos, deporte o actividad física y más). 4. Adjuntar las 4 fotografías solicitadas. 5. Adjuntar el video de presentación y el video donde muestres tus destrezas (puede cargarse directamente el video o subir la URL)

Una vez completes esos datos, quedas automáticamente registrado. Solo hay plazo hasta el 31 de agosto para hacerlo. El proceso es gratuito y sin intermediarios. “Qué emoción”, “se está poniendo bueno”, “llegó nuestra oportunidad”, “a darla toda”, “que sean personas que quieran competir y estar allá por un sueño”, “qué bueno que le den la oportunidad a personas de otros países, estoy segura que muchos fanáticos extranjeros se anotarán”, “gran noticia”, “gracias por la oportunidad”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en la publicación.