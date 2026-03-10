El ‘Desafío’ de Caracol TV envió mensaje urgente a sus seguidores. Esto dijo

El martes 17 de febrero fue emitida la final del Desafío Siglo XXI que dejó como ganador a Zambrano, quien estaba acompañando de Miryan. Esa temporada generó una ola de comentarios en redes sociales, pues muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con la victoria del medallista olímpico, asegurando que quien merecía haberse llevado el millonario premio y haber grabado su nombre en la copa era Rata.

¿Qué pasó con el ‘Desafío’?

El reality se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión. Recientemente lanzó una advertencia urgente para sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el programa hizo un llamado especial a los televidentes, instándolos a estar alerta y a no caer en posibles engaños. La alerta fue compartida en las historias y publicaciones del perfil oficial del programa, donde el equipo detrás del programa pidió a los fanáticos que no se dejen llevar por la información falsa que está circulando en internet.

El equipo del reality ha señalado que han encontrado publicaciones y perfiles que están usando la marca del programa para hacer anuncios falsos sobre supuestos castings, inscripciones o beneficios para los seguidores. Por esta razón, desde las redes oficiales han aclarado que toda la información relacionada con el programa se publica únicamente en sus canales oficiales. Además, han pedido a los seguidores que siempre verifiquen la fuente antes de compartir información o interactuar con publicaciones que parezcan sospechosas.

“Atención Colombia. No se deje engañar 👀❌ Actualmente NO hay convocatorias abiertas para #ElDesafío. ¡Cuidado con falsos anuncios y rumores!”, se lee. En la publicación, también mostraron las cuentas oficiales del programa en las diferentes redes sociales, pues usuarios mal intencionados han creado perfiles falsos asegurando que, supuestamente, la nueva temporada se va a llamar Desafío Mundial. De hecho, una cuenta de Instagram cuenta con 35 mil seguidores y asegura que muy pronto “el Desafío pondrá competir al mundo”.

Los internautas han dejado sus impresiones: “Gracias por informar”, “Gracias por esta información tan oportuna, para que no se dejen engañar con información y publicaciones falsas”, “Y yo que me había emocionado con el Desafío Mundial, ya decía yo que era muy bonito para ser verdad”, “pero sería bueno un Desafío Mundial 👏 les dieron la idea gratis”, “que este nuevo desafío sea fuera de las famosas cajas, que sea como los de antes”, “excelente y gracias por salir al paso de informar”.