‘El diablo viste a la moda 2′: publican el primer tráiler de la nueva entrega

Casi veinte años después de conquistar a los amantes del cine y la moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) están de regreso. Este miércoles 12 de noviembre, 20th Century Studios presentó el primer adelanto oficial de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la comedia que marcó a toda una generación en 2006.

Primer tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2′

El breve adelanto, de poco más de 50 segundos, muestra una ambientación elegante y el regreso de la tensión característica entre sus protagonistas. Con la canción Vogue de Madonna como fondo, se observa el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway a sus icónicos personajes: la temida editora en jefe de Runway y su antigua asistente.

La escena central muestra a ambas compartiendo un viaje en ascensor, cargado de tensión y nostalgia. “Tardaste lo suficiente”, le dice Miranda con su habitual frialdad. Andy responde con una sonrisa antes de que las puertas se cierren, dejando entrever un nuevo enfrentamiento entre las dos.

¿Qué más se sabe sobre ‘El diablo viste a la moda 2′?

La cinta vuelve a estar dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, el mismo dúo creativo detrás del primer filme. Según los productores, la secuela situará a los personajes en una industria completamente transformada por la era digital. Miranda Priestly deberá adaptarse a los cambios de un mundo editorial dominado por las redes sociales y los creadores de contenido, mientras enfrenta un desafío inesperado: su antigua asistente ahora es una poderosa ejecutiva que maneja los contratos publicitarios de los que Runway depende para sobrevivir.

El elenco original también regresa con Stanley Tucci (Nigel) y Emily Blunt (Emily Charlton), quien ahora ocupa un alto cargo dentro de un conglomerado de moda. A ellos se suman nuevos rostros como Kenneth Branagh, que interpretará al esposo de Miranda; Simone Ashley, en un papel aún no revelado; Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet. Además, Patrick Brammall dará vida al nuevo interés amoroso de Andy Sachs.

El rodaje comenzó en junio de 2025 en Nueva York y continuará en Milán durante la Semana de la Moda. Todo apunta a que la producción mantendrá el glamour, los vestuarios de lujo y la estética elegante que convirtieron a la película original en un referente cultural.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y un día antes en América Latina.