Él es Jay Torres, el primer extranjero confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Jay Torres llegará a la televisión colombiana como uno de los nuevos participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La confirmación fue hecha este 30 de diciembre por el Canal RCN a través de sus redes sociales, donde se anunció la participación del cantante puertorriqueño como uno de los nombres internacionales del reality, que regresará en 2026.

El anuncio generó curiosidad entre los televidentes, especialmente entre quienes no siguen de cerca la escena urbana del Caribe. Además, recordó a muchos la participación de Miguel Melfi, el cantante panameño, que tanto dio de qué hablar en la primera entrega.

¿Quién es Jay Torres, participante de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Es un cantante urbano, modelo y actor puertorriqueño, nacido en Carolina, Puerto Rico. Su nombre completo es Jay Alexander Torres Cuevas y en los últimos años ha construido una carrera enfocada principalmente en la música, con una proyección clara hacia mercados como Colombia y otros países de América Latina.

Debutó oficialmente en la industria musical en 2019, cuando lanzó su primer sencillo Enguayabao. La canción tuvo una recepción destacada en plataformas digitales y le permitió abrirse paso como una figura emergente dentro del género urbano, con un estilo que combina reguetón, pop latino y sonidos comerciales pensados para el público joven.

Tras ese primer lanzamiento, Jay Torres continuó desarrollando su propuesta con temas como Una así y Llégale, con los que consolidó su presencia en plataformas de streaming y redes sociales. Su música ha acumulado millones de reproducciones, lo que le permitió empezar a circular en escenarios y eventos fuera de Puerto Rico.

Uno de los aspectos clave de su carrera ha sido su vínculo con Colombia, país en el que ha realizado promoción, presentaciones y colaboraciones. Gracias a ese acercamiento, ha sido telonero de artistas como Jay Wheeler, RKM & Ken-Y, Omar Courtz y Jerry Di, lo que le dio visibilidad ante públicos más amplios.

Además de la música, Torres ha trabajado como modelo y actor, facetas que han fortalecido su perfil mediático y su manejo frente a cámaras, un punto a favor para un formato como La casa de los famosos. Su imagen, disciplina artística y experiencia en el entretenimiento lo posicionan como un participante con potencial para generar conversación dentro del reality.

Lista de participantes confirmados de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Con el más reciente anuncio, el listado de habitantes que tendrá la casa, al menos por ahora, es el siguiente:

Jay Torres

Marilyn Patiño

Johanna Fadul

Alejandro Estrada

‘Campanita’

‘Beba’

Manuela Gómez

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Juanse Laverde

