El ganador de ‘Yo me llamo’ que regresó para participar otra vez. Llegó con nuevo personaje

Tras el estreno de la temporada número once de ‘Yo me llamo’, el pasado 21 de julio, el concurso de Caracol Televisión continúa en su etapa de audiciones, en la que los jurados evalúan a quienes aspiran a convertirse en el doble perfecto de reconocidos artistas. En medio de las presentaciones, una participación llamó especialmente la atención: la de un antiguo campeón que regresó para buscar un nuevo título.

Aunque el concursante se coronó ganador de la séptima temporada con una exitosa imitación de Roberto Carlos, esta vez apareció caracterizado como Feid. El cambio fue tan radical que, en un primer momento, Amparo Grisales y César Escola no lograron reconocer que se trataba del mismo artista que años atrás levantó el trofeo del programa.

¿Qué ganador de Yo me llamo está participando otra vez?

Se trata de Albert Sánchez, cantante antioqueño que conquistó al público en 2020 con su interpretación de Roberto Carlos y se convirtió en el ganador de la séptima temporada del reality, tras imponerse en la final ante el imitador de Jorge Celedón. En aquella oportunidad recibió el respaldo mayoritario de los televidentes y obtuvo el premio principal.

Seis años después decidió regresar al templo de la imitación, pero dejando atrás el personaje con el que alcanzó la fama. En lugar del intérprete brasileño, Sánchez apostó por encarnar a Feid, uno de los exponentes más exitosos del reguetón colombiano, en una decisión que sorprendió tanto al jurado como al público.

Durante su audición, el imitador logró convencer a los jueces de ‘Yo me llamo’ con su propuesta y recibió el aval para continuar en la competencia. Sin embargo, Amparo Grisales quiso ponerlo nuevamente a prueba antes de darle el sí definitivo, con el fin de comprobar que realmente podía sostener el personaje y no se trataba solo de una buena primera impresión. Tras esa segunda interpretación, la jurado terminó aprobando su ingreso a la siguiente fase del concurso, junto con César Escola y Elder Dayán.

Con este regreso, Albert Sánchez se convirtió en uno de los participantes más llamativos de la actual temporada de Yo me llamo. Ahora intentará hacer historia nuevamente, esta vez con un reto completamente distinto: demostrar que puede conquistar al jurado y a los televidentes no como Roberto Carlos, sino como Feid, y convertirse en el primer ganador del programa en alcanzar el título con dos imitaciones diferentes.

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