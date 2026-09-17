‘El joven de la foto’: sinopsis, elenco y realidad del thriller colombiano que llegó a Prime

‘El joven de la foto’ es una miniserie de seis episodios que llegó a la plataforma Prime Video. Se trata de un thriller de suspenso financiado por MinTic y producido por Origen Laboratorio Audiovisual. La apuesta sigue la historia de Pablo Franco, un experto auxiliar judicial que para resolver el asesinato de un joven seminarista, y quien deberá no solo luchar contra la corrupción que envuelve el sistema la justicia, sino además, enfrentar un secreto que lo atormenta desde niño y que la iglesia quiere callar.

Elenco y hechos reales de ‘El joven de la foto’

La serie, que comienza con el hallazgo del cuerpo del joven, se constituye en la última en la que el actor Gustavo Angarita, fallecido en actuó, personificando al Padre Adolfo. Cuenta con las interpretaciones de Nicolás Santa como Pablo Franco, el joven investigador; Xiomara Galeano como la Fiscal Martha Robles; Orlando Valenzuela personifica a Raúl Vega, el investigador experto; Federico Rivera encarna a Padre Maldonado; Gastón Velandia es Padre Asprilla; Ana María Arango como Lucía Durán; Alejandro del Castillo es Joel Durán; Laura Franco es Andrea García; Germán de Greiff es Leonardo y Mateo Merchán es el seminarista Silvio.

La serie ocurre en un lejano seminario ubicado en lo profundo de la cordillera oriental colombiana. “La realizamos en los tenebrosos acantilados que acompañan la carretera entre Bogotá y Choachí y otra en los exuberantes bosques de los cerros tutelares de la Capital”, mencionó el director Andrés Arias, sobre el trabajo logrado durante cinco semanas entre septiembre y noviembre de 2024.

En charla con Vea, de El Espectador mencionó además que cuando escribió la serie tuvo en cuenta hechos de los que fue testigo cuando era un estudiante de un colegio religioso y presenció lo que consideró un abuso. Ese recuerdo le llegó nuevamente a su mente muchos años después cuando su hijo tuvo 5 años e iba ingresar al colegio, y a partir de ahí diseñó la historia como una manera de sanar la herida que le dejó el hecho de ser testigo de un evento que en ese tiempo no comprendió del todo.

Antes de llegar a Prime Video, ‘El Joven de la foto’ fue parte de la selección oficial del RioWebFest 2025, The Panamá Series Festival y del Buenos Aires International Film Festival en el que obtuvo el reconocimiento de “Work of excellence”.

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