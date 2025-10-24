‘El monstruo de Florencia’ y más series y películas para ver el fin de semana

‘La hora de la desaparición’ (‘Weapons’) – HBO Max

La desaparición de 17 niños desencadena una serie de hechos en un pequeño pueblo. Fotografía por: HBO Max

En Maybroock, una noche y a la misma hora, desaparecen 17 niños que asisten a la misma clase. Solo uno, Alex (Cary Christopher), aparece al día siguiente en el aula escolar. La maestra Justine (Julia Garner) y Archer Graff (Josh Brolin) el papá de Matthew, uno de los menores que salió de su casa con rumbo desconocido, buscan respuestas. La verdad está en un sitio insospechado.

‘El monstruo de Florencia’- Netflix

Una serie de crímenes asoló la Toscana (Italia) entre 1968 y 1995. ‘Il Mostro’ atacaba parejas, que encontraba estacionadas en lugares solitarios. Lo hacía en noches oscuras, y para acabar con ellas utilizaba un cuchillo y una pistola. En el reparto están Marco Bullitta (Stefano), Valentino Mannias (Salvatore) y Francesca Olia (Bárbara). Esta producción de cuatro episodios está basada en hechos reales. Los crímenes nunca se resolvieron.

‘Emprendedores’- Disney+

Con el título original ‘Entrepreneurs’, esta serie de 10 capítulos narra las situaciones en que se involucra Gonzalo (Rober Bodegas), un ‘empresario de bares’, que ha fracasado en todos sus proyectos, que son patrocinados por su padre. El patriarca le da otro chance, el último, pero debe utilizarlo en otro negocio. El hombre se asocia con Jacobo (Alberto Casado) y juntos crean un lugar para emprendedores. Los socios son vigilados por Julia (Aura Garrido), hermana de Gonzalo, quien tiene la misión de vigilar los pasos empresariales de su hermano.

‘Lazarus’- Prime Video

El psicólogo forense Joel Lazarus, interpretado por Sam Claflin, se ve involucrado en investigaciones de asesinatos sin resolver y comienza a vivir situaciones que no tienen ninguna explicación. Todo se desencadena cuando regresa a la casa familiar, luego que el doctor Jonathan Lazarus (Bill Nighy), su padre, se quitara la vida. El hombre se debate entre la verdad sobre la muerte de su progenitor y el asesinato de su hermana Jenna (Alexandra Roach). Actúan también Kate Ashfield como la detective Brown y David Fynn en el rol de Seth McGovern. Seis episodios

‘Stiller y Meara: Nada se ha perdido’- Apple TV

Ben Stiller produce y dirige este documental que cuenta la historia de sus padres, Jerry Stiller y Anne Meara, grandes referentes de la comedia en Estados Unidos. Este trabajo audiovisual aborda la vida de los padres del protagonista de películas como ‘Son como niños’ y ‘Una esposa de mentira’, quienes estuvieron casados durante 67 años, sus dinámicas familiares y la influencia que tuvieron en el futuro de la familia. Inicialmente Stiller abordó el proyecto con un homenaje a su padre, que falleció en 2020 y también al deseo de dejar en video los recuerdos de su apartamento familiar, donde habitaron durante 55 años.

‘Hotel Costiera’- Universal+

Por asuntos de trabajo, Daniel De Luca (Jesse Williams) regresa a Italia, la tierra de sus mayores. El ex marine se radica en Positano, donde además de sus labores como facilitador en un lujoso hotel, se dedica a investigar el secuestro de la hija de uno de sus jefes, una misión que pondrá su vida en riesgo. Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra y Tommaso Ragno hacen parte del elenco.

‘El precio de la historia’- History

En el marco de la celebración de sus 25 años en América Latina, el canal tiene varias sorpresas, entre ellas los nuevos episodios de ‘El precio de la Historia’, que este año tiene al aire su temporada número 25. Rick Harrison, Corey y Chum vivirán nuevas aventuras, mientras reciben en el Pawn Shop , su famoso local en Las Vegas, varios objetos llenos de historia, entre ellos, la cámara que filmó las primeras imágenes de Elvis Presley y entradas para la pelea de Tyson y Holyfield.

‘Fear Fest’ - AMC

Desde el 27 hasta el 31 de octubre, desde las 10:00 a.m., los fanáticos de la adrenalina podrán disfrutar de la saga de los juegos de muerte ideados por John Kramer, Jigsaw, un asesino que lleva a sus víctimas a cruzar límites insospechados. La maratón que incluye ‘El juego del miedo’, ‘El juego del miedo II’, ‘El juego del miedo III’, ‘El juego del miedo IV’, ‘El juego del miedo V’, ‘El juego del miedo VI’, ‘El juego del miedo VII 3D’, y ‘Espiral: El Juego del miedo continúa’, película del 2021.