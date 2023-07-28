El nuevo programa de Caracol TV en el que participaron Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Caracol Televisión sorprendió en días recientes al presentar los primeros adelantos de las producciones que estrenará en 2026. Entre los fragmentos emitidos llamó la atención un detalle inesperado: Nataly Umaña y Alejandro Estrada, actores que fueron pareja por más de 12 años y cuya separación se dio en plena transmisión de La Casa de los Famosos Colombia, aparecerán en uno de los nuevos programas que llegará a la parrilla del canal.

¿En qué programa de Caracol Televisión participarán Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Se trata de La danza de los millones, un nuevo formato original de Caracol Televisión que enfrenta en cada capítulo a dos parejas de famosos —actores, cantantes, presentadores, modelos, exdeportistas y más—, quienes compiten en diversos juegos diseñados para hacerlos perder dinero. En cada prueba se mide su puntería, coordinación, precisión, velocidad y equilibrio, y todo el dinero que los participantes dejan caer en la cancha termina en manos de un televidente.

“Por primera vez se emitirá este formato en el que un grupo de famosos se enfrentará a pruebas sencillas y divertidas, con el único objetivo de no dejar caer ni un solo billete al piso. El giro de este concurso es su compromiso con la audiencia: el dinero que los famosos dejen caer al suelo se lo llevará un colombiano”, informó Caracol Televisión a través de su página web.

Sin embargo, la aparición de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en este programa tiene un contexto importante: La danza de los millones fue grabado hace más de dos años —su realización se confirmó en noviembre de 2023—, mientras que la separación de los actores ocurrió en marzo de 2024. Es decir, si participaron en el mismo capítulo —algo que el canal no ha confirmado— lo hicieron cuando aún eran pareja.

De ese modo, la presencia de ambos en los adelantos no implica un reencuentro ni nada similar, sino simplemente la emisión pendiente de un proyecto grabado antes de su ruptura.

Aun así, el hallazgo llamó la atención del público, sobre todo porque se trata de imágenes que nunca se habían visto y que ahora salen a la luz en medio de la expectativa por la programación del 2026.

Estas son algunas de las imágenes que Caracol Televisión ha adelantado de 'La danza de los millones' y en las que se observa a Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Cómo es la relación actual entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

En una reciente entrevista con el pódcast Sin Reserva, del periodista José Fernando Patiño, Umaña habló de su infidelidad y explicó las razones que, según ella, la llevaron a terminar su relación con Estrada de la forma en que ocurrió. Además, mencionó que su relación en la actualidad con su exesposo es “cordial”.