El otro París, Premios Emmy 2025, Cada minuto cuenta y más para este fin de semana

Fin de semana de emociones por cuenta de nuestros recomendados. Tenemos para ti premiaciones, suspenso, crímenes y romance.

‘El otro París’- Netflix

Dawn piensa que sus sueños se cumplirán en Francia, pero las sorpresas estarán más cerca de lo que imaginaba. Fotografía por: Cortesía Netflix

Miranda Cosgrove interpreta a Dawn, una joven artista que busca cumplir sus sueños a como de lugar. Un programa de citas parece ser el vehículo perfecto, pues le da, según ella, la oportunidad de ir a París, pero el destino, y la producción, no la llevarán a la capital francesa, sino a París, en Texas. Cuando piensa que se equivocó de camino, Trey (Pierson Fodé) un codiciado soltero, hace que sus planes cambien. Actúan Frances Fischer, Madeleine Arthur y Madison Pettis. Dirige Janeen Damian.

‘Premios Emmy 2025′ – HBO Max y TNT

Desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, y con la conducción del comediante Nate Bargatze, se transmitirá la entrega número 77 de los Premios Emmy, otorgados por La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún serán los anfitriones de ‘Punto de encuentro’, el preshow del evento.

‘Cada minuto cuenta’- Prime Video

La serie, inspirada en la lucha por la vida durante el terremoto que sacudió México el 19 de septiembre de 1985 estrenó su segunda temporada. El doctor Ángel (Osvaldo Benavides) sigue desaparecido entre lo que fuera el Hospital General, pero el gobierno decide suspender las búsquedas. Mientras Camila (Maya Zapata) descubre un oscuro secreto relacionado con un complot militar, Pepín (Luis Fernando Peña) y sus compañeros deciden tomar acciones.

‘Perdidos en el Amazonas’ - Disney+

El documental de National Geographic Documentary Films, que contó con la dirección y producción de Juan Camilo Cruz, Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, relata la increíble odisea de cuatro niños que sobrevivieron al accidente aéreo que ocurrió el primero de mayo del 2023 y su lucha por mantenerse con vida en medio de la selva amazónica. El material audiovisual cuenta con el relato de los pequeños, que estuvieron solos durante cuenta días, y de los rescatistas que lo hicieron todo porque volvieran sanos y salvos a casa.

‘Poker Face’- Universal+

Con dos temporadas, esta serie de comedia y misterio es perfecta para maratonear y seguir las aventuras de Charlie Cale (Natasha Lyonne), la empleada de un casino que tiene una característica muy especial: puede descubrir las mentiras. Mientras huye por el país, perseguida por su antiguo jefe, se dedica a resolver crímenes, al estilo Columbo. En la primera temporada participaron, entre otros, Adrien Brody, Benjamin Bratt, Chloé Sevigny y Tim Blake Nelson. La segunda cuenta con el talento de Cynthia Erivo, Katie Holmes y Giancarlo Esposito.

‘Kenia OS: la OG’- Disney+

Durante una hora y veintiocho minutos, los seguidores de Kenia OS podrán disfrutar de los conciertos del 29 y 30 de noviembre que la nacida en Mazatlán brindó en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México en medio de su gira ‘Pink Aura Tour’. También conocerán detalles de los ensayos, los momentos previos a cada presentación, así como los mejores momentos con La Joaqui, Bella Poarch, Yeri Mua y Snow The Product, las invitadas de los shows.

‘Gen V’, ‘The Walking Dead: Dead City: Estrenos en la próxima semana

Con finales de temporada y estrenos, los seguidores de los superhéroes y de los guerreros supervivientes vivirán emociones a lo largo de los próximos días.

‘Gen V’– Prime Video

Esta serie ganadora del Emmy estrena su segunda temporada el 17 de septiembre. Con el inicio de clases en la universidad Goldokin y el dominio del régimen de Homelander, los estudiantes reciben a un nuevo y misterioso director que lega con una peligrosa misión. Jordan Li (London Thor), Marie Moreau (Jaz Sinclair) y Emma Meyer (Lizze Broadway) descubrirán el secreto que alterará el equilibrio.

‘The Walking Dead: Dead City’-AMC

El 15 de septiembre, a las 10:00 p.m., se emitirá el último capítulo de la temporada (se repetirá el sábado a medianoche). Los seguidores de la serie son testigos de la decisión que toma Maggie (Lauren Cohan), que afectará su relación con su hijo Hersell (Logan Kim) y la pondrá en una sorpresiva situación con Negan (Jeffrey Dean Morgan), quien está muy vulnerable por el terrible destino de Ginny.