“El paseo 8: la luna de hiel”: elenco, de qué se trata y más

Cuando Rosa y Pierre deciden viajar a Colombia para casarse y pasar su luna de miel en la costa de nuestro país llenan de felicidad a sus familiares. Todo cambia cuando las familias se conocen, pues un secreto amenaza la felicidad de la pareja, por esta razón, los suegros lo hacen todo para que el matrimonio no se consume, sumiendo a todos los involucrados en situaciones llenas de humor. Esta es la trama de “El paseo 8: La luna de miel”, comedia que se encuentra en cartelera a nivel nacional a partir del 25 de diciembre.

Variel Sánchez regresa al 'paseo', esta vez hace pareja con Constanza Hernández. Fotografía por: Cortesía Dago García producciones

Esta versión cuenta con un ingrediente adicional: la inclusión de ‘Choco’, la mascota de familia, como narrador. El actor Christian Tappan le presta su voz al perrito, quien, además, parece ser el único cuerdo de la historia.

La producción se trasladó a Santa Marta, estuvo durante tres semanas aproximadamente. Entre los lugares escogidos para filmar estuvieron el sector de Buritaca, la bahía y varios sectores de la capital del Magdalena. En Bogotá, el equipo trabajó por siete días.

‘El paseo 8’ cuenta con elenco internacional

La comedia, que dura una hora y 31 minutos, tuvo la dirección del colombiano Felipe Martínez, cuenta con un elenco encabezado por Victoria Ortiz en el rol de Rosa y el mexicano Erick Cañete, quien encarna a Pierre. Los acompañan Variel Sánchez, quien desarrolló el rol de Kimosavi, el hijo de la familia Crespo en “El paseo 3” y que regresa con el papel del padre de la novia, y Constanza Hernández como la mamá de ‘la nena’. Los mexicanos Maya Zapata y Fernando Memije encarnan a los padres de Pierre, Daniela Tapia personificó a Adriana, y Smart deslumbró con su trabajo como Choco.