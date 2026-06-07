‘El testigo’: de qué trata, historia real, quién es quién y más de la miniserie de Netflix

Netflix sigue apostando por contar historias basadas en hechos reales. En esta oportunidad, la plataforma de streaming llegó con El testigo (The Witness), una miniserie británica de tres episodios que revive uno de los casos criminales más impactantes y controvertidos de la historia reciente del Reino Unido. La producción llegó a la plataforma el pasado 4 de junio y rápidamente capturó la atención de los aficionados al drama y al true crime.

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¿De qué trata ‘El testigo’ de Netflix?

Esta serie cuenta la trágica historia que cambió la vida de André Hanscombe y su hijo Alex. Todo comienza en 1992, cuando Rachel Nickell es brutalmente asesinada en Wimbledon Common, un parque en Londres, mientras pasea con su hijo de dos años. El pequeño Alex se convierte en el único testigo del crimen.

A partir de ese momento, la historia se enfoca en la lucha de André por proteger a su hijo del trauma, del acoso de los medios de comunicación y de una investigación policial llena de errores. Más que un simple thriller policial, la serie profundiza en las repercusiones emocionales de una tragedia que marcó a una familia durante décadas.

La sinopsis de Netflix, asegura: “‘El testigo’ retrata cómo Alex y André Hanscombe afrontan el devastador impacto de un acto brutal de violencia. Cuando asesinaron a Rachel Nickell en Wimbledon Common en 1992, André, de la noche a la mañana, quedó solo para criar al hijo de ambos. Poniendo su profundo dolor a un costado, hizo que Alex, el único testigo ocular del ataque, ocupara el centro de su mundo. En medio del inescrupuloso furor mediático y la urgencia de una investigación policial cada vez más desesperada, su única preocupación pasó a ser el bienestar del niño traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo transitaron las consecuencias de una tragedia inimaginable y cómo, después de tanta oscuridad, sus vidas se volvieron a iluminar”.

¿Quién es quién en ‘El testigo’? Elenco completo

Jordan Bolger como André Hanscombe. Jahsaiah Williams como Alex (niño). Max Fincham como Alex Hanscombe. Eleanor Williams como Rachel Nickel. Kerry Godliman como June. Neil Maskell como DI Keith Pedde. Kevin Eldon como el inspector Mick Wickerson. Mark Stanley como el detective Ivan Agnew. Jon Pointing como DC Nick Sparshatt. James Dryden como el detective Paul Miller. James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash. Claire Rushbrook como el Dr Jean Harris-Hendriks. Paul Chahidi como el profesor Paul Britton. Jack Shalloo como Pearse. Oliver Devoti como el detective Jackaman. Tom Ashley como Philip Tandy.

La miniserie de tres capítulos tiene como productores ejecutivos a rob Williams, Sarah Brown y John Yorke.