Ella es Catalina Otálvaro, primera eliminada de ‘La casa de los famosos’

Después de varios meses de expectativa, se estrenó la segunda temporada de La casa de los famosos, el reality de convivencia de RCN que nuevamente abrió las puertas de su casa a 24 participantes que competirán entre sí con la ilusión de llevarse el millonario premio.

En el primer capítulo de la competencia, la producción anunció a los últimos participantes que hacían falta para complementar el cupo en la casa. Cada uno de ellos expresó sus expectativas y estrategias para permanecer dentro del reality.

Kata Otálvaro fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

En un giro inesperado, el programa de convivencia Inició su nueva temporada con una sorpresa que dejó a todos los espectadores boquiabiertos. Catalina Otálvaro, conocida como DJ Kata Otálvaro, fue la primera participante en ser eliminada del programa antes de siquiera tener la oportunidad de entrar a la casa.

La decisión, anunciada por “El jefe” durante el primer capítulo del programa, fue consecuencia de un incumplimiento por parte de Otálvaro, quien no se presentó en el momento programado para su ingreso oficial. Según fuentes del programa, la producción esperó alrededor de una hora y media, pero ante la ausencia de la modelo, se tomó la drástica decisión de eliminarla.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La eliminación de Otálvaro generó un fuerte impacto tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa. Los concursantes expresaron su sorpresa ante la severidad de las reglas y muchos especulan sobre cómo este riguroso comienzo podría influir en el resto de la competencia. Algunos de ellos mencionaron que esta medida servirá como advertencia para evitar futuros errores similares.

¿Qué dijo Kata Otálvaro sobre su eliminación de ‘La casa de los famosos’?

Después de la polémica por su eliminación, la DJ se pronunció en sus redes sociales aclarando lo que ocurrió. “No llegué porque tuve un problema gigante… y el canal lo sabe, no entiendo por qué están diciendo que no saben dónde estoy y por qué no llegué… si hablamos hasta anoche. Intentamos solucionar, pero no pudimos”, dijo en una historia en su cuenta de Instagram.

De igual manera, en una publicación del canal RCN agregó: “Ya el canal sabe que tuve un problema gigante… después les cuento, quien no va querer no ir, pero a veces hay problemas”.

¿Quién es Kata Otálvaro?

Catalina Otálvaro nació el 15 de diciembre de 1991 en Cali. A pesar de ser caleña de nacimiento, ha pasado gran parte de su vida en Medellín, ciudad que también considera su hogar y a la que le tiene un gran cariño. Su carrera en el modelaje comenzó de manera fortuita, pero gracias a su carisma y belleza impactante, logró rápidamente consolidarse como una de las modelos más cotizadas del país.

En los últimos años, Catalina decidió seguir su pasión por la música y se lanzó con éxito como DJ, llevando su talento a varios escenarios en Colombia. Fue esta combinación de belleza y talento lo que la llevó a ser seleccionada como una de las concursantes para esta temporada del reality.