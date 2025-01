Emiro Navarro: quién es, dónde nació y más del participante de LCDLF

El próximo domingo 26 de enero, el canal RCN estrena una nueva temporada de La casa de los famosos. Los participantes confirmados ya han comenzado a dejar algunas pistas de cómo será su comportamiento dentro de la casa, así como también, varios han revelado sus intenciones o estrategias.

¿Quién es Emiro Navarro?

Emiro Navarro es un joven influencer y creador de contenido originario de Magangué, Bolívar, aunque se siente barranquillero, pues lleva viviendo en esa ciudad desde que estaba pequeño. Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, Emiro ha logrado captar la atención del público gracias a su carisma y autenticidad.

“Nací en Magangué, Bolívar, pero desde los 7 años me viene a vivir a aquí en Barranquilla, yo soy bien costeño porque bastante agua de río y mar que tragué, por eso lo que más me caracteriza es que soy auténtico, único e irrepetible”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales.

Desde muy joven, ha estado involucrado en diversas actividades para ayudar a financiar sus estudios, incluyendo la venta de asados en su barrio. Su forma espontánea de ser y su habilidad para conectar con su audiencia lo han convertido en uno de los creadores de contenido más populares de Colombia.

“No crean que esto a mí me va a quedar grande, porque aquí donde me ven, trabajo desde los 13 años y para estudiar mis seis semestres, me tocó vender asados en mi cuadra”, dijo en el video promocional cuando ingresó a La casa de los famosos.

¿Cuántos años tiene Emiro Navarro y cuál es su estado civil?

El influencer se ha destacado por su espontaneidad. Actualmente tiene 22 años y reveló que no tiene pareja. “Me considero barranquillero porque amo el carnaval, vengo ‘soltera’ y dispuesto a encontrar el amor de mi vida y si no, pues toca dar un vacilón o algo, porque imagínate cuatro meses sin chucuchucu”.

En sus redes sociales, sus seguidores le han dejado múltiples mensajes deseándole éxitos en su paso por el reality de convivencia de RCN, que, desde ya, tiene expectantes a los televidentes:

“Él es el ganador”, “no puedo creer que el niño que conocí en la ciudad de hierro este cumpliendo sus sueños”, “todo se le debe a Dios”, “mi favorito en el mundo”, “el que va a arrasar en esa casa”.