Ellos son todos los actores de ‘Chepe Fortuna’ de RCN que ya murieron

Después de 15 años de su estreno, RCN volvió a incluir en su parrilla de programación a Chepe fortuna. El pasado 1 de diciembre la producción que narra la historia de amor de Chepe Fortuna y Niña Cabrales volvió a la pantalla generando gran emoción entre sus fanáticos.

Además de contar con sus protagonistas, la producción reunió a un elenco que incluyó a Lorna Cepeda, Carlos Muñoz, Pedro Palacio, Judy Henríquez, Rodrigo Candamil, Margalida Castro, Mile Vergara, entre otros, quienes aportaron su humor, drama y talento. La química que mostraron en pantalla y la forma en que construyeron personajes entrañables fueron fundamentales para que la novela se convirtiera en una de las más memorables de RCN.

¿Quiénes son los actores de ‘Chepe Fortuna’ que han muerto?

El paso del tiempo ha traído algunas despedidas. Varios integrantes del elenco han fallecido dejando un vacío en el mundo de la actuación. A continuación, le contamos quiénes:

Carlos Muñoz

El actor, quien le dio vida a Jeremías Cabrales, murió el 11 de enero del 2016 a los 82 años. El artista estuvo hospitalizado durante varios días al ser operado de una hernia hiatal. Durante el procedimiento quirúrgico una bacteria afectó sus pulmones y en sus últimos días estuvo bajo pronóstico reservado en la Clínica Reina Sofía.

Manuel Busquets

El 2 de agosto de 2019 el mundo de la televisión se vistió de luto con la muerte del actor que interpretó al doctor Urbina. Manuel Busquets tenía 74 años. En 2018 sufrió un accidente de tránsito que lo dejó al borde de la muerte. Durante su recuperación tuvo que someterse a 22 intervenciones quirúrgicas debido a los fuertes golpes que sufrió en la cadera y las piernas. Sin embargo, aunque luchó por más de un año, su cuerpo no resistió más debido a las afecciones derivadas de una fractura de cadera y una bacteria adquirida en la pierna.

Manuel Busquets, actor colombiano EL ESPECTADOR/CRISTIAN GARAVITO Fotografía por: Cristian Garavito/ El espectador

Julio del Mar

Días después de la muerte de Manuel, se conoció la de Julio del Mar, quien le dio vida a Cepeda. El actor luchó con las secuelas que le dejó un accidente cerebrovascular que sufrió en el 2018. Finalmente, una complicación respiratoria causó su muerte el 25 de agosto del 2019.

Alfonso Ortiz

Angulo, interpretado por Alfonso fue uno de los personajes más queridos de la producción. En noviembre del 2020, el actor sufrió un desmayo a causa de un infarto en un rodaje. Aunque estuvo varios días hospitalizado, finalmente el 12 de ese mismo mes falleció debido a las complicaciones coronarias. Tenía 74 años.

Abel Rodríguez

El papá de Chepe, interpretado por Abel Rodríguez, también falleció a los 50 años. El artista residía en Miami y murió el 15 de octubre del 2021 tras sufrir un accidente cerebrovascular ocasionado por una embolia pulmonar que le sobrevino días antes.

Nicolás Cardona

El 31 de octubre del 2023 se confirmó la muerte del actor que interpretó a “La Bumbi”. Antes de la pandemia, el artista había sufrido un aneurisma cerebral que le afectó el habla y su movilidad. Por esta razón, tuvo que alejarse del mundo de la actuación.

Margalida Castro

La actriz santandereana, quien tenía 83 años, murió el 19 de diciembre del 2024. La intérprete de Úrsula Eloísa Lacouture Infante de Cabrales padecía un agresivo cáncer.

Gustavo Angarita

El legendario actor interpretó al Doctor Arcadio Ribero. El 7 de octubre fue confirmado su deceso. El artista también padecía un agresivo cáncer del cual no se conocieron muchos detalles.