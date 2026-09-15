Emmanuel Restrepo de ‘MasterChef’ a Jorge Rausch: “Le pagan por hacer mala cara”

Emmanuel Restrepo se ha convertido en uno de los concursantes más comentados de la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia. El actor, famoso por su participación en diversas producciones como La primera vez y Rigo, se caracterizado, además de sus habilidades y destrezas en la cocina, por su personalidad espontánea, relajada y directa, algo que también se ha notado en su interacción con los chefs.

¿Qué pasó con Emmanuel Restrepo y Jorge Rausch?

En el reciente reto de eliminación, el actor protagonizó un inesperado momento. El artista preparó un postre en 60 minutos y fue elogiado por Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Cuando los dos chefs terminaron de dar sus comentarios, el actor dijo: “Gracias”, y se retiró del atril, sin darle oportunidad a Rausch de darle su opinión.

Enseguida, el jurado le dijo: “Bien, vaya, vaya”. Entre risas, Emmanuel se regresó, se arrodilló frente al atril y le dijo: “No, perdón, hábleme, por favor”. Sin embargo, Rausch ya no quiso, y le respondió: “Le doy mi opinión en el reto de eliminación”.

Minutos después, el propio chef fue quien anunció que, tras presentar un buen plato, Emmanuel se quitaba el delantal negro, lo que significaba que no iría a reto de eliminación. Enseguida, Claudia Bahamón le dijo al participante: “Yo creo que deberías venir y darte un abrazo con Rausch”. Sin embargo, el chef negó la idea con su cabeza.

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@canalrcn ¡No hay retroalimentación, pero sí subidas al balcón! 👏😍 Muy bien Emma, nosotros podemos decirte lo que Rausch piensa, pero no se atreve: ese postre te quedó excelente en MasterChef Celebrity 😏 ¿Cómo te pareció? #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia ♬ sonido original – CanalRCN – CanalRCN

El actor, quien es recordado por interpretar a Carmelo en Rigo, dijo con su característico humor: “Pero que me diga qué opina del plato, porque es que él no opina raras veces nada, o sea, ¿para qué le pagan a él acá? Le pagan por venir acá a hacer mala cara. ¿Qué es ese tipo de cosas?, por favor, yo te recomiendo eso. Te lo digo y no te lo vuelvo a repetir. No quiero más actitudes como estas”.

Rausch, un poco más serio, le respondió: “se va a arrepentir de lo que acaba de decir”.

Finalmente, el curioso momento causó las risas de todos los demás participantes, jurados y la presentadora, pues se trató de un momento lleno de humor: “Me encanta que Emma haya ganado y como los chefs disfrutan de sus «peleas» y ocurrencias lo mejor”, “no estoy de acuerdo que Emmanuel le falte el respeto a Rausch, no me parece ya que en broma no se ve bien”, “amo a estos dos. Se dan parejito. Por qué dicen que es grosero si todos sabemos que se aman y es un juego entre ambos”, “yo sé que la supuesta pelea de Emmanuel y el chef Rauch es solo una actuación”, “Emmanuel está haciendo un papel, un personaje, no se lo tomen personal que esto es un reality show”, “se perdió el cachete por salir corriendo”.

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No es la primera vez que Emmanuel Restrepo y Jorge Rausch tienen este tipo de intercambios en la cocina. Durante la competencia, el actor ha mostrado una actitud muy espontánea ante el jurado y, sobre todo, con el chef, a quien a menudo le responde con bromas o comentarios de este estilo.