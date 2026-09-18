Emmanuel Restrepo protagonizó tenso momento con Nicolás de Zubiría en MasterChef

El capítulo de este 17 de septiembre de ‘MasterChef Celebrity Colombia‘ dejó uno de los momentos más comentados de la competencia. Emmanuel Restrepo protagonizó una tensa situación con uno de los jurados durante la evaluación de su plato, luego de no estar de acuerdo con las observaciones que recibió en el atril.

La situación ocurrió en medio de un reto en el que los participantes buscaban obtener el pin de inmunidad y evitar el temido delantal negro. Esta no es la primera vez que el actor paisa protagoniza un cruce con los chefs del programa. En esta ocasión, la discusión se produjo con Nicolás de Zubiría y terminó con Restrepo manifestando su desacuerdo frente a la evaluación y quedando en riesgo de eliminación.

Así fue el tenso momento que protagonizó Emmanuel Restrepo en MasterChef

Para este reto, los participantes debían preparar un plato en el que la crema de leche fuera uno de los ingredientes principales. Mientras Belén Alonso acompañó a los concursantes durante la preparación, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch fueron los encargados de probar y evaluar los platos.

Cuando llegó el turno de Emmanuel Restrepo, los jurados destacaron inicialmente la apariencia de su preparación. Sin embargo, durante la degustación, Nicolás comenzó a señalar algunos aspectos que no lo convencían. El chef consideró que la salsa estaba demasiado espesa, cuestionó el punto de cocción de la piel del pollo y aseguró que el maíz estaba crudo.

La observación sobre el maíz fue la que generó la reacción de Emmanuel. El actor no estuvo de acuerdo con la opinión del jurado y manifestó su molestia, especialmente porque, desde su perspectiva, la mazorca sí estaba en el punto adecuado.

Después de la degustación, los chefs tomaron la decisión de entregar dos delantales negros. Uno de ellos fue para Tavo Bernate y el otro para Emmanuel Restrepo, por lo que ambos quedaron obligados a enfrentarse al próximo reto de eliminación para defender su permanencia en ‘MasterChef Celebrity’. Emiro Navarro, por su parte, recibió el pin de inmunidad por su preparación.

Al anunciar que Emmanuel Restrepo debía ponerse el delantal negro, Nicolás de Zubiría le preguntó si estaba bien o si quería defender su plato. Fue entonces cuando el actor decidió responderle al chef y recordó que los jurados les han insistido durante la competencia en la importancia de defender las preparaciones en el atril.

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“Es injusto porque ustedes se han cansado de decirnos que todo se presenta en el atril y así se hace. La mazorca no estaba cruda”, manifestó el protagonista de ‘La primera vez’, quien agregó que, si le estaban pidiendo defender su plato, no entendía qué más debía decir y aseguró: “No me voy a callar”.

Nicolás de Zubiría mantuvo su posición y le respondió que se trataba de “tu palabra contra la nuestra”, reiterando que, para el jurado, el maíz sí estaba crudo. De esta manera terminó el intercambio entre ambos y Emmanuel Restrepo se retiró de la zona de evaluación con el delantal negro.

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Pero la reacción del actor no terminó ahí. Al regresar a su estación, el participante se quitó el delantal blanco que llevaba puesto y lo lanzó sobre la silla en la que se encontraban los demás delantales, antes de asumir que tendría que enfrentarse nuevamente a una prueba de eliminación.

Ahora, el antioqueño deberá competir junto a Tavo Bernate por su permanencia en el reality. El próximo reto será una nueva oportunidad para que ambos intenten quitarse el delantal negro y continuar en la competencia.

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Sin embargo, al final del capítulo, Emmanuel dejó una declaración que añadió otro elemento a lo ocurrido. El actor aseguró que llegaba al reto de eliminación con pocas ganas y poco ánimo, pues, después de lo sucedido, ya no quería seguir en ‘MasterChef Celebrity’.