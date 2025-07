Emmy 2025. A qué hora, cuándo y dónde ver las nominaciones a los premios

La Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión anuncia este martes 15 de julio las nominaciones de cara a la 77ª edición de los premios Emmy. Una gala que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y que estará conducida por el cómico estadounidense Nate Bargatze.

Los actores Harvey Guillén (La acompañante) y Brenda Song (The Last Showgirl) serán los encargados de anunciar la lista de series nominadas de los premios de la Academia de la Televisión estadounidense.

Es de esperar que títulos como Hacks, The Studio y The Bear encabecen las nominaciones de la categoría de comedia, en la que seguramente se encontrarán otras series como The White Lotus, Colegio Abbott o Solo asesinatos en el edificio. Por otro lado en la categoría de drama, las grandes favoritas son Adolescencia, la serie de Netflix protagonizada por el joven Owen Cooper, la temporada 2 de The last of Us, o la tercera y última entrega de El juego del calamar.

El anuncio de las nominaciones se podrá seguir a través de la web de Emmys.com/nominations, o el canal de Youtube de la Academia de la televisión. La retransmisión comenzará a las 8:30 horas de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las once y media, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Esto supone que en España se podrá conocer la series nominadas a las 17:30 horas del martes 15 de julio, una hora antes, a las 16:30 horas, se conocerán los nominados en las Islas Canarias.

En cuanto a los países latinoamericanos, aquellos que residan en México podrán conocer la lista de nominados a los Emmy 2025 a partir delas 9:30 horas del martes. Misma hora para los residentes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, a las10:30 horas el anuncio de los nominados de los premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión tendrá lugar en países como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico podrán seguir las nominaciones a partir de las11:30 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán conocer las series que optan a los premios Emmmy 2025 a partir delas 12: 30 horas de martes.