Emmy 2025: esta es la lista de nominados para la 77 edición de los premios

‘Severance’, con 27 candidaturas, y ‘The Penguin’, con 24, son las series mas nominadas en la 77 edición de los Premios Emmy, según anunció este martes la Academia de Televisión de Estados Unidos. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles.

“Adolescencia” ha conseguido 13 nominaciones. Owen Cooper, el joven intérprete de la serie de Netflix, opta al galardón a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión, convirtiéndose en el nominado más joven de la historia en su categoría.

El actor, de 15 años, encarnó en la ficción a Jamie, un adolescente acusado de asesinar a una estudiante de su colegio. Sus compañeros de reparto Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters y Christine Tremarco también han sido nominados en diferentes categorías actorales. Además, Adolescencia podría hacerse con el galardón a mejor miniserie.

Adolescencia es la segunda serie en lengua inglesa más vista de todos los tiempos en Netflix, solo por detrás de Miércoles, acumulando más de 540 millones de horas de visualización. Es también el título británico más visto de todos los tiempos en la plataforma.

Adolescencia supuso el debut como actor de Cooper, que en una entrevista con Variety reveló: “Realmente quise empezar a actuar hace un par de años. No ha pasado mucho tiempo. Crecí queriendo ser futbolista. No sé qué fue lo que me hizo querer hacerlo, pero simplemente quería hacerlo. Luego empecé a tomar clases y me gustó, y finalmente me pidieron hacer un self-tape. A partir de ahí, todo surgió”.

“Sinceramente, el primer día en el set fue, obviamente, muy estresante para todos nosotros. Pero él simplemente me dejó alucinado. Hay actores que se forman durante años y aún así no logran dominar lo que Owen ya ha dominado, que es básicamente estar presente en el momento, escuchar y ser auténtico”, declaró el director Philip Barantini al mencionado medio.

Estos son las nominaciones de las principales categorías.

Mejor serie de comedia:

‘Abbott Elementary’.

‘The Bear’.

‘Nobody Wants This’.

‘Hacks’.

‘Only Murders In The Building’.

‘Shrinking’.

‘What We Do in the Shadows’.

‘The Studio’.

Mejor serie de drama:

‘Andor’.

‘The Diplomat’.

‘The Last of Us’.

‘Paradise’.

‘The Pitt’.

‘Severance’.

‘Slow Horses’.

‘The White Lotus’.

Mejor serie limitada:

‘Adolescence’.

‘Dying for Sex’.

‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’

‘The Penguin’.

‘Black Mirror’.

Mejor actor en una serie de comedia:

Adam Brody (‘Nobody Wants This’).

Seth Rogen (‘The Studio’).

Jason Segel (‘Shrinking’).

Martin Short (‘Only Murders in the Building’).

Jeremy Allen White (‘The Bear’).

Mejor actriz en una serie de comedia:

Kristen Bell (‘Nobody Wants This’).

Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’).

Ayo Edebiri (‘The Bear’).

Jean Smart (‘Hacks’).

Uzo Aduba (‘The Residence’).

Mejor actor en una serie de drama:

Sterling K. Brown (‘Paradise’).

Gary Oldman (‘Slow Horses’).

Pedro Pascal (‘The Last of Us’).

Adam Scott (‘Severance’).

Noah Wyle (‘The Pitt’).

Mejor actriz en una serie de drama:

Kathy Bates (‘Matlock’).

Britt Lower (‘Severance’).

Bella Ramsey (‘The Last of Us’).

Keri Russell (‘The Diplomat’).

Sharon Horgan (‘Bad Sisters’).

Mejor actor en una serie limitada:

Colin Farrell (‘The Penguin’).

Stephen Graham (‘Adolescence’).

Brian Tyree Henry (‘Dope Thief’).

Cooper Koch (‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’).

Jake Gyllenhaal (‘Presumed Innocent’).

Mejor actriz en una serie limitada:

Cate Blanchett (‘Disclaimer’).

Cristin Milioti (‘The Penguin’)

Michelle Williams (‘Dying for Sex’)

Meghann Fahy (‘Sirens’).

Rashida Jones (‘Black Mirror’).

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Liza Colón-Zayas (‘The Bear’).

Hannah Einbinder (‘Hacks’).

Kathryn Hahn (‘The Studio’).

Janelle James (‘Abbot Elementary’).

Catherine O’Hara (‘The Studio’).

Sheryl Lee Ralph (‘Abbot Elementary’).

Jessica Williams (‘Shrinking’).

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Ike Barinholtz (‘The Studio’).

Colman Domingo (‘The Four Seasons’).

Harrison Ford (‘Shrinking’).

Jeff Hiller (‘Somebody Somewhere’).

Ebon Moss-Bachrach (‘The Bear’).

Michael Urie (‘Shrinking’).

Bowen Yang (‘Saturday Night Live’).

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Patricia Arquette (‘Severance’).

Carrie Coon (‘The White Lotus’).

Katherine LaNasa (‘The Pitt’).

Julianne Nicholson (‘Paradise’).

Parker Posey (‘The White Lotus’).

Natasha Rothwell (‘The White Lotus’).

Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’).

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Zach Cherry (‘Severance’).

Walton Goggins (‘The White Lotus’).

Jason Isaacs (‘The White Lotus’).

James Marsden (‘Paradise’).

Sam Rockwell (‘The White Lotus’).

Tramell Tillman (‘Severance’).

John Turturro (‘Severance’).

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Javier Bardem (‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’).

Bill Camp (‘Presumed Innocent’).

Owen Cooper (‘Adolescence’).

Rob Delaney (‘Dying for Sex’).

Peter Sarsgaard (‘Presumed Innocent’).

Ashley Walters (‘Adolescence’).

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (‘Adolescence’).

Ruth Negga (‘Presumed Innocent’).

Deirdre O’Connell (‘The Penguin’).

Chloe Sevigny (‘Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story’).

Jenny Slate (‘Dying for Sex’).

Christine Tremarco (‘Adolescence’).