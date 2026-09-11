‘En coma’: de qué se trata, reparto y más del thriller médico colombiano en Netflix

Este 11 de septiembre se estrena en Netflix una historia realizada en Colombia sobre la donación de órganos y el tráfico de los mismos, en medio de la clandestinidad.

Se trata de ‘En coma’ una serie de episodios cortos, denominada para algunos microserie. El relato sigue a Anabel una ejecutiva que sufre un grave accidente que la deja en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, donde su vida peligra, ya que hay personas pertenecientes a una red de tráfico de órganos, que procuran su muerte.

En ese lugar, solo un enfermero Rafael, quien tiene el don de comunicarse con los muertos o en este caso con alguien que está en coma irreversible es el único que puede evitar que los villanos se salgan con la suya y le roben su corazón. Rafael quiere mantenerla con vida.

Quién es quién en ‘En coma’

En la serie de formato breve, realizada por CMO Producciones en Bogotá para Netflix, Rami Herrera es quien da vida a Anabel Roldán, la joven que queda postrada y en coma, pero que se comunica con el enfermero con habilidades extraordinarias. Dentro de las producciones en las que ha estado Rami figuran: “La sustituta”, “Medusa” “Distrito Salvaje” y “La ley del corazón”.

El actor Jerónimo Cantillo es Rafael, quien está dispuesto a ayudar a Anabel como sea, antes de que sus enemigos le hagan más daño. Cantillo ha actuado en “Aníbal Sensación Velásquez”, “Verdad oculta”, “Rebelde” y “Pasión de gavilanes”.

Paola Moreno, por su parte, le da vida a Lucía, quien no entiende el interés de Rafael en la paciente que no despierta, Moreno ha estado anteriormente en “Te la dedico”, “La ley del corazón”, “Manual para ninjas” y “La nieta elegida”.

Julián Trujillo, aa quien vemos en la retransmisión de ‘Enfermeras’ encarna al enamorado de Anabel, quien solo cuando teme perderla tras el accidente se sincera sobre sus sentimiento. También hacen parte del elenco de la serie Marcela Carvajal, al aire actualmente en ‘MasterChef Celebrity’, Leonardo Acosta y Susana Torres.

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