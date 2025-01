En el 2024, Juanes debutó en el cine con ‘Pimpinero’: “una experiencia silenciosa”

En La guajira, bajo la dirección de Andrés Baiz, y con compañeros de set como Alejandro Speitzer y Alberto Guerra, quienes interpretaron a Juan y a Ulises, sus hermanos, y Laura Osma, que encarnó a Diana, el cantautor se aventuró en las lides de la actuación. Juanes, acostumbrado a los grandes escenarios del mundo de la música, llegó al trópico y se enfrentó a nuevas emociones, en el ambiente de los traficantes de gasolina, conocidos como pimpineros.

“Soy muy afortunado de estar en acompañado por mis compañeros y trabajar con Andy Baiz. Era como algo súper loco cuando recibí ese mensaje no lo podía creer. Le dije a Andy, ‘¿estás seguro, hermano, seguro de lo que estás diciendo?’. Me dijo ‘sí, pero haz el casting’, y fue muy emocionante para mí”, recordó el paisa de 52 años, quien tenía el reto de asumir el rol de Moisés, el mayor de los Estrada, un hombre pragmático, orgulloso, para quien la familia y la lealtad son sus no negociables.

En ´Pimpinero: sangre y gasolina', Juanes se convirtió en Moisés Estrada. Fotografía por: Cortesía

En ‘Pimpinero’, Juanes aprendió de Moisés

Allí, en el set, Juan Esteban Aristizábal enfrentó la inmensidad del territorio y también la profundidad de su ser. “Poder ir a la Guajira, poder entender la historia de ‘Pimpinero’, que es una realidad de nuestra región, también hacer este viaje psicológico, yo lo siento así, fue una cosa muy, muy extraña”, dice con emoción, recordando los 51 días de filmación, donde también se forjaron amistades y llegaron a su vida aprendizajes.

Con la actuación, el artista nacido en Medellín también tuvo la oportunidad de confrontar sus ideas acerca de una profesión diferente a la suya, pero también enlazada con sus sentimientos. “Yo pensaba que actuar era otra cosa sinceramente, y me encontré con una experiencia silenciosa, de mucho aprendizaje, de mucha observación, de un ejemplo increíble que me daban mis compañeros cuando hablaban. Yo los veía cuando hablaban de la película y decía, ‘estos manes están locos, pero hacen lo que yo hago cuando hago música’. Eso me apasionaba, que encontraba gente que era igual de apasionada que yo”.

“Es muy intimidante, pero me encantó”: Juanes

El resultado de la actuación de Juanes en Pimpinero: sangre y gasolina no pudo ser mejor. “Desde lo visual me fascinó. Fue una experiencia con muchos retos personales para mí, muchos miedos que tenía que vencer, y estar en un set de rodaje como este es otra cosa. Es muy intimidante, pero me encantó”.

Asumir la personalidad de Moisés lo retó, pero también le permitió hacer algo nuevo: asumir una personalidad diferente y en solitario. “Muy distinta, claro, porque yo normalmente estoy con la banda. Miro para atrás y ahí están los muchachos, tengo mi guitarra. Pero en este caso no, nada, no existe la música, es otro mundo, es como ser otro, literal, pero ese mismo escape, de ser otra persona, es ejercicio creativo que me parece increíble y muy interesante”. Y Juanes, el ´pimpinero mayor’ volvería ante las cámaras. “Sí, claro que repetiría la experiencia de actuar, me gusta, siempre me ha gustado”, afirma entre risas.