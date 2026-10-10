En ‘Medusa’ de Netflix: "El enemigo puede estar en cualquier sitio"

Cuando aparecen casi saldados todos los conflictos y las luchas por poder, en la segunda etapa surgen nuevos conflictos que no solo tienen que ver con el manejo del poderoso conglomerado, sino que tocan a Bárbara Hidalgo y Danger Carmelo, quienes después de tantas batallas parecían tener su relación navegando por aguas más tranquilas. Todas estas situaciones no dejaron de sorprender a sus protagonistas, quienes ven como un factor que se había visto en la primera parte, crece ante sus ojos: el poder y lo que se está dispuesto a hacer por él. “Creo que no estábamos preparados para todo lo que va a pasar en esta temporada, porque realmente viene cargada de mucho poder, de mucha ambición, de muchas tensiones familiares, de muchos secretos, de mucha traición”, dice Juana Acosta (Bárbara en la serie), quien resalta un interrogante que cada actor y cada seguidor de la serie puede hacerse: “Creo que la traición en esta temporada es el motor de las relaciones. En esta nueva temporada creo que la pregunta es a quién voy a traicionar o quién me va a traicionar a mí. El enemigo puede estar en cualquier sitio, puede ser tu papá, tus hermanos, tu familia, tus amigos o tu propia pareja”.

En ‘Medusa’, poder, amor y traición

Y no todo son negocios. En ‘Medusa 2’ el amor también va por caminos no muy claros, que tienen que ver con un pasado no superado que regresa con una buena dosis de dudas que aparecen de un día para otro. “De hecho, en el momento más idílico, más romántico, porque empezamos con estos dos personajes enamorados, ya con una relación más establecida, hay un detonante que va a poner a prueba, no solamente ese amor, sino a cada uno como ser humano. A Danger en su oficio de investigador, de policía y a Bárbara en todas sus ambiciones que tiene a nivel personal y profesional”, reflexiona Manolo Cardona, quien como Danger hace frente a sus diferentes roles como policía investigador, mientras Bárbara, ante sus ojos, tiene una lucha interna. “Creo que su vida se va desconfigurando a medida que va avanzando la trama, porque precisamente primero está enamorada y yo creo que eso es algo muy importante en la línea de Bárbara”, analiza Juana, “y luego por fin va a ocupar el cargo que lleva toda la vida esperando en la empresa de la familia y eso la pone en un lugar de poder que siempre deseó”.

Abrazando el lado oscuro

Es un personaje que se muestra duro y categórico en su rol profesional, que toma decisiones impopulares pero necesarias, pero que a la vez pierde las ganas de enfrentarse a ella misma. No es su propia enemiga. “Por otro lado, la línea más personal, que creo que es muy importante en ella, que tiene que ver con cómo termina abrazando su lado oscuro, como se hace amiga de la Bárbara de antes”. En esta ocasión, cuando aparece algo del pasado que olvidó luego de su accidente, inicialmente se asusta, no se reconoce, está perdida y se pregunta constantemente por qué aparecen estos recuerdos del pasado que se abre cada vez más ante ella. “Lo bonito para mí como actriz es enfrentarme en esta temporada a Bárbara, es poder navegar en las complejidades de esta mujer que pasan sobre todo por reconocerse, por perdonarse y por quererse tal cual es con lo luminoso y con lo oscuro que tiene”.

En esta nueva temporada, en la serie también tocan, de manera frontal, los conflictos entre Bárbara y su hija Maya, en el que no tiene cabida, como se pudiera pensar, las culpas por ‘dejar un poco de lado el rol de madre para abrazar los nuevos retos y las antiguas creencias. Para Juana, este vínculo se centra en un aspecto mucho más cotidiano que de hecho ya vivió en casa: “Tiene más que ver con el momento también en que está su hija, en una adolescencia con mucha rebeldía, está desafiando todos los límites, está desafiando la autoridad constantemente y yo tengo una hija que pasó por eso hace poco -mi hija ahora tiene 20 años- y yo he vivido una adolescencia complicada también, entonces creo que el vínculo con su hija sobre todo tiene que ver con eso, con que ella se está reconociendo ya como mujer y está pudiendo aceptarse tal cual es y está teniendo que enfrentarse a educar y a seguir criando a su hija”, que no la tiene fácil, pues tiene a su papá en la cárcel y debe asimilar que su mamá se enamoró de otro hombre.

¿Sobrevivirá el amor?

En un mar de conflictos, donde además llegan nuevos personajes para aumentar la tensión y para hacer gala de otras estrategias para quedarse con el poder parecería que el amor podría ser el principal damnificado. Pero los protagonistas de la serie son optimistas: “siento que Danger es leal a las cosas que él cree, a sus convicciones y a su amor, y se va a ver enfrentado a lo que debe ser y pasar por encima hasta incluso de su propia ética y de sus valores profesionales, sobrepasando los personales”. De acuerdo con el actor, el investigador no la tiene fácil. “Hay un conflicto interesante que él va a estar viviendo en toda la temporada”. Y así como su pareja cruza límites por sus sentimientos, para Juana, en el caso de mi personaje, los sentimientos también juegan un papel fundamental. “Creo que el amor también como motor, no solamente de pareja, sino también pues hay unos conflictos familiares que son muy fuertes”, sobre todo ahora que los Hidalgo están más divididos que nunca y Damián Hidalgo, el padre (interpretado por Diego Trujillo) se convierte en el gran enemigo y la relación entre hermanos pasa por su mejor momento. Juana no pierde la fe: “Creo que al final el amor es lo que lo que triunfa, pero sin hacer spoiler”.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos creamos un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí