¿En que lío me metí? Fecha y hora de estreno de la novela de Caracol. Así fue el lanzamiento

¿En qué lío me metí? es la más reciente novedad del Canal Caracol. Desde sus promociones, mismas que comenzaron hace varias semanas, se anticipaba que se trataba de una apuesta con mucho humor y con personajes cotidianos, alejados del cliché.

En el lanzamiento de la apuesta Dago García, Vicepresidente de Producción y contenidos del canal, corroboró que en efecto es el retorno de Caracol a ese tipo de relatos que tuvieron tanta gloria y aceptación en el pasado y marcaron una diferencia de la novela colombiana con respecto a la venezolana o mexicana.

Recalcó en que en el estreno el personaje principal es ese que antes era incluido en el reparto para refrescar la historia con su humor pero que en una evolución del melodrama se convirtió en el más importante de la trama, como ocurrió en Pedro el escamoso o Betty la fea. Aquí ese rol, está sobre los hombros de la actriz antioqueña Yuri Vargas que vuelve a demostrar que se trata de una intérprete sólida. En esta oportunidad es Soraya Montaña una fisioterapeuta de clase media que atiende a domicilio a un empresario tan rico como conflictuado con su familia llamado Mario Pombo.

En medio de una de estas visitas Soraya le da su punto de vista sobre la bondad y la maldad de las personas que al magnate textil le queda sonando. Según ella nadie es completamente malo y todos los seres humanos merecen una oportunidad.

La vida de la terapeuta cambia por completo cuando Mario muere, al parecer de suicidio y deja escrita una tentadora, pero también retadora y hasta peligrosa propuesta a Soraya. Por una importante suma que le arreglará todos los problemas financieros a ella y a su familia, Montaño será la gerente de la empresa de Pombo por seis meses y en ese tiempo, ella decidirá cuál de los familiares ocupará en adelante el poderoso cargo.

Pareciera sencillo de no ser porque los familiares de Pombo son ambiciosos y mala gente. De ahí que Pombo pensó en algún momento en dejar toda su fortuna a una fundación, de hecho si Soraya no acepta la oferta, la empresa no la heredará la familia Pombo sino la beneficencia.

Suspenso y humor en las noches de Caracol

De esta manera Soraya, una mujer sencilla, queda envuelta en un conflicto familiar y empresarial y se verá obligada a moverse como pez en el agua en un mundo completamente desconocido para ella.

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En el lanzamiento de la novela acudieron así como medios de comunicación, los integrantes del elenco quienes se refirieron a lo satisfactorio que fue hacer pate de una producción fresca y muy colombiana.

El reparto de la novela incluye a Sebastián Carvajal, quien da vida a Carlos Pombo, el sobrino del millonario; Amparo Grisales es Doris, la hermana de Mario, María Helena Döering, como Eva Solarte de Pombo, la viuda; Andrés Sandoval, en el papel de Ernesto Pombo Solarte; Catalina Londoño, quien interpreta a Margarita Pombo Sola; y Chichila Navia es Deyanira, la hermana de Soraya. Jorge Cao representa a Mario Pombo, quien con el paso de los capítulos se descubrirá no se suicidó, sino que fue asesinado.



La producción general de ¿En que lío me metí? Es de Asier Aguilar y la dirección de Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea.

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La novela se estrena este lunes 9 de noviembre al terminar el reality ‘Yo me llamo.’ Se transmitirá de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 p.m.

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