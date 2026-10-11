‘En qué lío me metí’: tráiler, actores y de qué trata la nueva serie de Caracol Televisión

Caracol Televisión comenzó este 10 de octubre la promoción de ‘En qué lío me metí’, una de sus producciones de ficción anunciadas para 2026. La serie había sido presentada a finales de 2025, pero ahora el canal avanza en la expectativa por su llegada a las pantallas.

La producción está protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal, quienes encabezan un elenco integrado por reconocidas figuras de la televisión colombiana. Con esta comedia, el canal apuesta por una historia que combina distintos elementos narrativos y marca el regreso del género a su programación.

Elenco de ‘En qué lío me metí’

Yuri Vargas interpreta a Soraya Montaño, una fisioterapeuta de buen corazón que queda involucrada en una historia de secretos familiares, ambición y misterio. Por su parte, Sebastián Carvajal da vida a Carlos Pombo, uno de los integrantes de la familia alrededor de la cual se desarrolla la trama.

Entre las figuras que acompañan a los protagonistas se encuentra Amparo Grisales, quien interpreta a Doris Pombo, fundadora de un exitoso grupo empresarial dedicado al negocio de la lencería fina. También participan María Elena Döering, María Laura Quintero, Jorge Cao, Andrés Sandoval, Chichila Navia, Julio Sánchez Cóccaro y Luz Stella Luengas, quien encarna a Mercedes Rodríguez, la secretaria de la empresa familiar.

El reparto incluye, además, a Catalina Londoño, Chachán Sánchez, Laura Taylor, Brandon Figueredo y Jeferson Carabalí, entre otros actores. La dirección está a cargo de Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, mientras que los libretos son de Jhonny Ortiz.

¿De qué trata ‘En qué lío me metí’?

La trama de esta nueva historia de Caracol Televisión comienza cuando Soraya Montaño recibe una propuesta inesperada: asumir la gerencia de una importante multinacional y decidir quién heredará la fortuna de un millonario al que atendía como fisioterapeuta. Lo que parece una misión inusual toma un rumbo distinto cuando surgen dudas sobre las circunstancias de la muerte de su antiguo paciente.

La protagonista descubre que el hombre no se quitó la vida, como se creía inicialmente, sino que fue asesinado. Así, Soraya queda en medio de una situación en la que deberá lidiar con los secretos de quienes aspiran a quedarse con la herencia y descubrir quién está detrás del crimen.

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De acuerdo con la información compartida por el canal, "la producción combina comedia, suspenso y conflictos relacionados con el poder y las relaciones humanas".

¿Cuándo se estrena ‘En qué lío me metí’?

Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno de ‘En qué lío me metí’. Sin embargo, con el inicio de su promoción, se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre su lanzamiento y su llegada a la pantalla colombiana.

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