Enfrentados: Marfil. De qué se trata, reparto y más de la película con Ester Expósito

Como parte del acuerdo ‘House of Ron’, que la exitosa escritora Mercedes Ron estableció con la plataforma Prime Video para versionar algunas de sus obras literarias, se lanzó la película ‘Enfrentados: Marfil’, que corresponde al primer largometraje basado en el primer volumen del texto homónimo de la creadora. El segundo se titula ‘Enfrentados: Ébano’ y ya trascendió que será el siguiente largometraje, que además ya estaría producido, aunque aún no se conoce cuándo se pondrá en la plataforma a disposición del usuario.

En esta oportunidad los protagonistas son Ester Expósito y Hugo Diego García. Completan el reparto Eric Masip como Iván, Pablo Molinero como Alejandro, Zoe Bonafonte como Gabriela, Lluís Homar como Logan y Joaquín Ferreira como Ray.

Sinopsis de ‘Enfrentados: Marfil’

La película sigue la historia de Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, que experimenta lo que parece una vida perfecta en Nueva York, hasta que esta da un giro inesperado cuando es secuestrada y posterioemente puesta en libertad, sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como su guardaespaldas.

La pareja forzada a vivir todo el tiempo empieza a chocar inicialmente debido a las personalidades distintas y opuestas de los dos. Con el tiempo surge la tracción.

Al regresar a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

La película, que corresponde a una mezcla de romance, intriga y suspenso, es producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Sobre la cinta, basada en su obra, Mercedes Ron ha mencionado que participó en etapas claves de la adaptación de su texto a la pantalla. El relato audiovisual, como el texto, transcurre entre Nueva York y Madrid.

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En el inicio del final de la cinta se descubre que Sebastián Moore es en realidad un agente del FBI encubierto que investiga a Alejandro Cortés, el padre de Marfil, implicado en actividades criminales. Además, ella se entera de que guardaespaldas estuvo detrás de su rapto, pero lo hizo para protegerla. En el desenlace saldrá a la luz que nada es lo que parece en ese mundo perfecto de riqueza.

La protagonista concedió una entrevista al medio digital CulturaOcio en la que expresó que la saga de la cinta es mucho más oscura e intensa que la primera, que recién aterrizó en prime Video.

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