Es oficial: los muñecos Labubu tendrán su propia película. Así lo confirmó Sony

El universo de los Labubu se prepara para dar un salto significativo. Sony Pictures confirmó el desarrollo de una película basada en estos populares personajes, como una apuesta que busca trasladar su éxito en el mercado del coleccionismo a la pantalla grande.

Los Labubu son figuras coleccionables reconocidas por su estética particular y por formar parte de una tendencia global dentro de los llamados ‘art toys’. Su diseño distintivo y su circulación en ediciones limitadas han sido claves en su posicionamiento dentro de la cultura pop contemporánea, así como para despertar el interés de la industria cinematográfica.

¿Qué se sabe sobre la película de los Labubu?

La producción estará en manos de Sony Pictures en alianza con la compañía china Pop Mart, responsable de la comercialización de estos personajes. El proyecto contempla una propuesta híbrida que combinará imagen real con animación digital, una fórmula habitual en adaptaciones de propiedades visuales con fuerte componente gráfico.

En la dirección estará Paul King, cineasta británico reconocido por su trabajo en películas como ‘Paddington’ y ‘Wonka’. Además, también participa en la escritura del guion junto a Steven Levenson.

La historia tomará como base el universo ‘The Monsters’, creado por Kasing Lung, quien además estará vinculado al proyecto como productor ejecutivo. Este punto no es menor: su participación, para muchos fanáticos, fue interpretada como una garantía de fidelidad estética y conceptual frente al material original.

A nivel de producción también figuran nombres con experiencia en cine internacional, como Michael Schaefer y Wenxin She, mientras que el desarrollo es supervisado desde Sony por Brittany Morrissey. Medios especializados, como The Hollywood Reporter, ya habían anticipado meses atrás la adquisición de los derechos, lo que confirma que el proyecto lleva tiempo gestándose.

El origen de los muñecos Labubu

Antes de convertirse en un fenómeno comercial, Labubu surgió dentro de una propuesta artística. El personaje hace parte del universo ‘The Monsters’, una serie de libros ilustrados creada por Kasing Lung a partir de 2015, donde se presentan distintas criaturas con rasgos fantásticos y narrativas propias.

Con el tiempo, esa idea migró al formato físico gracias a Pop Mart, que convirtió a Labubu en una de sus líneas más exitosas. La compañía implementó un modelo de distribución basado en cajas sorpresa (blind box), ediciones limitadas y rotación constante de diseños, lo que impulsó el interés de coleccionistas en distintos mercados.

Ese sistema, sumado a una estética que mezcla lo tierno con lo extraño, permitió que Labubu trascendiera el nicho de los juguetes para instalarse como un símbolo dentro de la cultura pop contemporánea. La futura película, en ese sentido, no solo adapta un personaje, sino todo un fenómeno cultural en expansión.

Fotografía por: JESSICA LEE

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