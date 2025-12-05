‘Estado de fuga 1986’ y más recomendados para el puente festivo

Una ama de casa en Navidad, un asesino, un hombre atormentado, una ex con nueva vida, un niño travieso, un aventurero dispuesto a salvar la Navidad y una pareja enamorada, son los protagonistas de las historias que te recomendamos.

‘Estado de fuga 1986’ – Netflix

Estado de Fuga. (L to R) José Restrepo as Camilo, Andrés Parra as Jeremías in Estado de Fuga. Cr. Juan Pablo Gutiérrez / Netflix © 2025 Fotografía por: Juan Pablo Gutiérrez / Netflix

Esta serie está inspirada en la masacre de Pozzetto, ocurrida el 4 de diciembre de 1986, cuando un excombatiente de Vietnam mató a 22 personas dentro de un restaurante en Bogotá. El relato, que fue asesorado por el escritor Mario Mendoza, quien conoció al asesino en la vida real, muestra la historia desde el punto de vista de Camilo León (José Restrepo), un estudiante de literatura. La serie muestra su amistad con Jeremías Salgado (Andrés Parra), sus gustos en común y la confusión, olvido y culpa de León, por no haber sospechado o incluso evitado lo ocurrido en el restaurante. Consuelo Luzardo, Camila Jurado, César Mora, Ernesto Benjumea, Carolina Gómez, Marcela Benjumea, Valentina Acosta, Victoria Hernández, Jorge Enrique Abello, Amparo Conde y Héctor García ‘Pecas’ hacen parte del elenco.

‘Manchester by the sea’ - HBO Max

Lee Chandler (Casey Affleck) debe volver a Manchester por la muerte de su hermano Joe (Kylie Chandler). El solitario conserje, quien después de una tragedia familiar abandonó la ciudad y vive en Quincy, se ve forzado a enfrentar su pasado, pues se entera que su hermano quiso que fuera el tutor de su hijo Patrick (Lucas Hedges). Con Michelle Williams, quien interpreta a Randi, la ex esposa de Lee.

‘El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’ – Disney+

La vida de Greg Heffley se complica a cada segundo. Por un lado, pone todo su empeño para impresionar a Holly Hills y la mejor forma de hacerlo es en un concurso de talentos. Por otro, Frank, su papá, le pone un ultimátum y debe convencerlo que la escuela militar no es una opción. En el elenco están Aaron D. Harris, quien presta su voz a Greg, Chris Diamantopoulos que hace lo mismo con Frank, y Erica Cerra, quien entrega su talento vocal como Susan, la mamá de Greg.

‘¡Vaya Navidad!’ – Prime Video

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) siempre se esmera porque su familia pase las mejores fiestas, pero sus hijos, Channing (Felicity Jones), Sammy (Dominic Sessa) y Taylor (Chloë Grace Moretz), están demasiado ocupados resolviendo sus conflictos. Cuando al salir para un evento dejan olvidada a su mamá en casa, la dolida Claire decide alejarse de todos y vive una Navidad completamente inesperada. Con Denis Leary como Nick, el esposo de Claire, Eva Longoria como Zazzy Tims y Joan Chen como Jeanne Wang- Wasserman.

‘The Ex Wife’- Cortesía Universal+

Tasha (Céline Buckens) toma la drástica decisión de separarse de su esposo Jack (Tom Mison) y alejarse lo más posible del hombre. Su nueva vida, junto a su hija Emily arranca en Chipre, pero hasta el lugar llega noticias: Su ex salió de la cárcel y parece haber cambiado. En esta segunda temporada, el rol de Jen lo asume Katie McGrath.

‘La primera nevada en Fraggie Rock’- Apple TV

Gobo debe emprender una travesía, pues cuando los Fraggles, que esperaban la primera nevada solo tienen un copo de nieve, y él no encuentra inspiración para escribir el tradicional tema navideño, debe ir en busca de la musa en el ‘espacio exterior’, es decir, el mundo de los humanos. En este especial, Gobo y Lele Pons interpretan ‘Our Melody’, el tema clásico de los Fraggles.

‘Dulce amor para Navidad’ - Lifetime

Alan (Luis Gonzaga) asume el rol de repartidor de su empresa de croissants y conoce a Clara (Andrea Torres), quien trabaja en el Café de corazón. Entre ellos surge un sentimiento, pero todo puede cambiar cuando descubran que él es socio de su compañía y ella es la dueña del café. A las 10:55 p.m.

En ‘Decora mi Navidad’, Lorena (Yosuani Flores) una exitosa arquitecta, propietaria de un estudio de decoración y madre de Renato (Adrián Baruk), le ha dado prioridad a sus roles de empresaria y madre, pero se olvidó del amor. Un nuevo proyecto de grandes proporciones hace que se encuentre con Fernando (Álex Rentería), un hombre que la hará creer de nuevo en la relación de pareja.