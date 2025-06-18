Así quedó el top 5 de MasterChef Celebrity. Pichingo cometió error que lo eliminó

Este lunes 17 de noviembre se vivió el último reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity. La competencia, que llegó a su top 6, tuvo a Alejandra Ávila en el balcón y a salvo de eliminación por su desempeño en la jornada anterior.

En esta ocasión Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Pichingo estaban en riesgo de salir eliminados. Uno de ellos quedaría por fuera al final del episodio.

Cada uno debía cocinar un plato de dulce y otro de sal para convencer a los jurados de permanecer e ingresar al anhelado top 5.

Michelle Rouillard vivió momento crítico en reto de eliminación

Michelle Rouillard, quien tuvo un momento difícil que la llevó a las lágrimas, al creer que no lograría cumplir el reto, sorprendió al pasar al atril y recibir elogios del jurado que una vez más la instó a creer en sí misma. Acto seguido la enviaron al balcón y aí supo que ya era parte del top 5.

Ante este panorama Carolina Sabino, Pichingo, Violeta y Valentina estaban en riesgo de quedar fuera. Todos cometieron errores en sus preparaciones.

La primera en ser salvada de este grupo fue Valentina; luego, Carolina. Violeta y Pichingo quedaron juntos para escuchar el veredicto del jurado, pues sus platos fueron los que más errores tuvieron.

“El común denominador eran los nervios (Hubo)Dos platos muy por debajo”, dijeron los jueces refiriéndose a una lasaña de corvina y una repolla que no tuvo dicha forma de Pichingo y a una sopa de mejillones de Violeta, aunque su postre fue elogiado.

El error que finalmente dejó por fuera de la competencia a Pichingo estuvo en la repolla o profiterol que llegó inconcluso. “Es un error técnico, muy líquida la masa del postre”, dijo Belén.

Curiosamente Violeta le había aconsejado a Pichingo presentar su postre como un bizcocho y no como un profiterol para evitar las críticas del jurado por un plato que no llegó a terminar. Pichingo lo olvidó y este error lo eliminó.

Violeta con un encocado de mejillones, acompañado de un pan bríoche y de postre unos canolis de crema pastelera y macadamia también recibió críticas, pero terminó entre los cinco seminifinalistas,

Así despidieron a Pichingo de ‘MasterChef Celebrity’

Al despedir al comediante paisa, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso destacaron la buena energía de Pichingo, su actitud positiva siempre y por supuesto, su sentido del humor.

“Estoy tan feliz de haberte conocido”, dijo Belén. Por su parte, Nicolás afirmó: “eres un gigante”. “Se va un Pichingo lleno de alegría”, mencionó Rausch, a quien el eliminado le obsequió el ukelele que tocó en varios episodios.

“Me llevo el honor de conocerlos a ustedes”, dijo el antioqueño al dejar la cocina.

El top 5 de reality de cocina de RCN ahora tiene en competencia a Violeta, Alejandra, Carolina, Michelle y Valentina. “Guerra es lo que viene”, dijo esta última sobre la etapa que se vecina en el reality que hora llegará a la Guajira para buscar las finalistas.

MasterChef Celebrity culmina la siguiente semana al aire, según lo que se ha anticipado.

