Este es el tráiler de Spiderman: A Brand New Day. ¿Cuándo se estrena la película?

Fue en el 2021 cuando los fanáticos del Universo de Marvel y en especial de ‘El hombre araña’ vieron cómo en película ‘Spiderman: No way Home’ quedó al descubierto la verdadera identidad del super héroe que no era otra que el estudiante de preparatoria Peter Parker, razón por la cual no quedó más remedio que borrar de la mente de quienes se habían enterado del gran secreto la imagen de Parker.

De esta manera, los vengadores, MJ y los amigos del futuro fotógrafo lo olvidaron y en adelante, no lo relacionarán con el superhéroe que trepa los edificios de Nueva York para salvar vidas.

En esta soledad que representa el olvido para sus enemigos, pero sobre todo para sus cercanos es que parece desenvolverse la nueva historia de la película ‘Spiderman: A Brand New Day’, que se estrenará en julio próximo según el primer tráiler de la misma que se publica este miércoles convirtiendo en tendencia al héroe arácnido.

Peter Parker vive en la soledad

Tom Holland lo puso muy temprano en sus redes escribiendo su gran expectativa ante el estreno. Volviendo a lo que se ve en el anticipo, la trama no solo versará sobre la tarea del héroe, sino que habrá un conflicto emocional fuerte, ya que en las imágenes adelantadas es obvio que MJ, personificada por Zendaya, no recuerda a Peter y por el contrario, vive una nueva historia de amor que Parker observa con dolor y en silencio.

En cuanto a ‘El hombre araña’ habrá cambios en sus poderes con una evolución relacionada con su especie, así parece explicarlo Mark Ruffalo, el recordado Hulk, quien es el conector de esta película con el resto del Universo. Se observa una escena donde él en calidad de profesor, es consultado por Peter.

Oficialmente la película ‘Spider-man: Brand New Day’ se estrenará el 31 de julio próximo.

También quedan al descubierto nuevos antagonistas para el arácnido que no cuenta con ningún aliado, pues nadie lo recuerda.

Dentro de los villanos estarán The Punisher, interpretado por Jon Bernthal y Scorpion.

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