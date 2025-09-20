Estrenos en Netflix, Disney y más plataformas para ver este fin de semana

Nuevas producciones y la llegada de otras ya conocidas a las distintas plataformas y canales de televisión son parte de la oferta audiovisual disponible para este fin de semana. Hay relatos de amor, súperheroes y acción.

‘Black Rabbit’- Netflix

Jack Friedken (Jude Law) es el propietario de un exitoso restaurante Black Rabbit, ubicado en Nueva York, pero su vida da un giro inesperado con la llegada de su hermano Vincent (Jason Bateman), quien se convierte en una amenaza que puede destruir todo aquello por lo que ha trabajado. Integran el elenco Sope Dirisu, Amaka Okafor y Cleopatra Coleman.

‘Match: la reina de las apps de citas’ - Disney+

Dirigida por Rachel Lee Goldenberg, esta película está Inspirada en Whitney Wolfe, quien luego de hacer parte del grupo que lanzó Tinder, creó la aplicación de citas Bumble. En el rol principal está Lily James y la acompañan Dan Stevens, Jackson White y Myha’la Herrold.

‘Historias de amor (y desamor)’: Prime Video

En el fin de semana del Amor y la Amistad, esta maratón te llevará por todos los sentimientos. La integran ‘Culpa mía’ y ‘Culpa tuya’, que narran la historia de amor de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara), quienes viven una relación que desafía los límites. La pareja se enfrenta a quienes intentan separarlos.

‘Maxton Hall´ narra la historia de James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), quienes, tras conocerse en la escuela Maxton Hall y tener una mala relación por cuenta de un secreto, se dan cuenta de sus verdaderos sentimientos.

En ‘El verano en que me enamoré’, que tiene tres temporadas, podrás seguir a Belly Colin (Lola Tung) quien vive un triángulo amoroso con los hermanos Fisher, Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

‘Superman’- HBO Max

Con la dirección de James Gunn y David Corenswet en el rol del Hombre de Acero, quien equilibra la educación humana, recibida en Smallville, con la herencia kriptoniana. Lo acompañan en esta ocasión, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult en el rol de Lex Luthor, Milly Alcock en el papel de Supergil, Nathan Fillon en la piel de Linterna verde e Isabela Merced, quien interpreta la Chica Halcón.

‘El futuro en llamas’ – AMC

Divergente El futuro en llamas Fotografía por: Cortesía AMC

Ciencia ficción, acción y drama son los ingredientes de las dos sagas que integran este especial.

Saga ‘Divergente’. Compuesta por ‘Divergente’, a las 8:00 p.m. e ‘Insurgente’, a partir de las 10:00 p.m.

Saga ‘Juegos del hambre’. Llega el domingo, con la historia de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) en ‘Los juegos del hambre: Sinsajo- Parte 1′, a las 8:40 p.m. y ‘Los juegos del hambre: Sinsajo’ – El final’, a las 10:00 p.m.

‘Suits L.A’ – Universal+

Ted Black (Stephen Amell), ex fiscal federal de Nueva York, explora una faceta distinta en su ejercicio profesional y se traslada a Los Ángeles, donde se convierte en un prestigioso abogado en el mundo del entretenimiento. En el spin-off de ‘Suits’, de 13 episodios, el hombre de leyes vivirá juicios de alto nivel, luchas con su pasado y las tensiones propias del ambiente de trabajo.

‘Secretos de Bunny Ranch’- A&E

En un nuevo capítulo de la franquicia ‘Secretos’, esta serie de seis capítulos aborda aspectos desconocidos de Dennis Hof, propietario de varios prostíbulos, entre ellos el Moonlite Bunny Ranch, ubicado en Nevada. A lo largo de la producción, se muestra la verdadera situación detrás del reality ‘Cathouse’, a través de treinta entrevistas exclusivas con varias ex empleadas del lugar mencionado, así como de personal que trabajó en el programa.

