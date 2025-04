Eva Longoria recibirá el platino de Honor: “me llena de profunda gratitud”

Eva Longoria es la celebridad que en la décimo segunda edición de los Platino recibirá el premio de honor en los premios platino 2024, un honor que ya han tenido Antonio Banderas, Ricardo Darín, Cecilia Roth, Diego Luna y Benicio del Toro. La recordada Gabrielle Solís de Amas de casa desesperadas, ayer, en el teatro Albéniz, que la recibió con aplausos, agradeció la distinción, y recordó su origen, “nací en Texas, no crecí hablando español, lo aprendí más tarde en mi vida, lo aprendí en Madrid, con un madrileño y me casé con un mexicano. Mi acento es muy raro, yo digo ‘vosotros’ en México y es ‘ustedes, digo ‘zumo de naranja’, y es ‘jugo de naranja’. Soy texana, mexicano americana, pero tengo sangre española, soy asturiana”.

Una conexión especial, al estilo de Eva Longoria

La también empresaria de 50 años, casada con Pepe Gastón, también se refirió en su discurso a sus sentimientos respecto al movimiento del arte en Iberoamérica. “Me encanta la conexión que tenemos entre México y España, es una conexión muy especial y me encanta que este evento está celebrando todo el talento del mundo de nuestra comunidad. Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres específicamente de mi cultura y estar aquí con ustedes, estar recibiendo este premio, me llena de profunda gratitud”. Longoria exaltó la importancia de los Premios Platino y agradeció el honor de recibir la distinción: “Me encanta que este evento une el talento de este gran grupo de países y me siento feliz de hacer parte de este grupo. Estar rodeada de este gran talento me hace sentir muy honrada, pero más orgullosa de ver lo grandes que son y que somos. Que me hagan sentir parte de vosotros me hace muy feliz, muchísimas gracias de corazón por este premio”.

La actriz Eva Longoria, que recibirá mañana domingo el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su carrera cinematográfica y a su labor por visibilizar a la comunidad latina dentro de la industria audiovisual estadounidense. La texana habló de sus orígenes. EFE/JJ Guillén Fotografía por: JJ Guillén

Eva Longoria también es empresaria

La homenajeada con el Platino de Honor también tiene negocios relacionados con el deporte. “Primero invertí en Angel City, un equipo de mujeres en Los Ángeles y tenemos mucho éxito. Cuando llegas al estadio puedes ver niñas con 6 u 8 años, con su jugadora favorita. Es una maravilla ver ese estadio Angel City”. Junto con un grupo especializado puso sus ojos en México. “Soy parte de un grupo de inversores que quería invertir en la liga mexicana. Mis socios querían buscar un equipo para invertir y salió Necaxa, que no tenía momentos buenos y muchas bajadas en estos años pasados y nosotros vimos una oportunidad. Necaxa un equipo con más de cien años, con un historia increíble y yo creo que los mejores años viene para nuestro equipo, ahora estamos en la liguilla entramos derecho por primera vez en muchos años”.