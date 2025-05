Ex ‘Yo me llamo’ reveló difícil situación que experimentó durante su participación

Juanse Villareal, imitador de Fito Páez en Yo Me Llamo, rompió el silencio sobre los motivos personales que lo afectaron durante su participación en el concurso de Caracol Televisión. Aunque en sus primeras presentaciones logró destacar por su parecido vocal y físico con el cantante argentino, su rendimiento fue desmejorando progresivamente.

¿Qué le paso a ‘Yo me llamo Fito Páez 2025′?

En entrevista con La Red, Villareal reveló que, mientras participaba en el programa, atravesaba por un momento crítico debido a un atentado que sufrió su hermano Diego en Ecuador.

“Mi hermano sufrió un accidente por manos de delincuentes. Cuando salió de su oficina intentaron quitarle la vida por robarle sus pertenencias. Fue agredido fuerte y quedó con heridas en todo el cuerpo”, comentó el imitador de Fito Páez, quien aseguró que Diego tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras ingresar en estado crítico a una clínica: “Gracias a Dios contamos con un equipo médico maravilloso y eficaz. Tuvo una cirugía bastante larga y fue algo muy doloroso en su momento”.

La situación no solo lo desestabilizó emocionalmente, sino que también lo afectó físicamente. Las consecuencias de esta situación, por supuesto, se hicieron evidentes en el escenario de Yo me llamo.

“Empecé a fumar de una manera impresionante por mis ansias y por mi angustia, de pensar que yo estaba aquí mientras mi hermano me necesitaba porque estaba hospitalizado. Por eso en cada show llevaba gafas oscuras, pero el día de eliminación no me las quité porque llevaba días llorando. Tenía una fuerte carga emocional, no estaba emocionalmente estable”, agregó.

Además del drama familiar, Juanse Villareal y los suyos también enfrentaron un fuerte golpe económico: “Cada día de UCI costaba 3.000 dólares, entonces cada día era un dinero grande para pagar. Mi hermano estuvo en coma inducido por varios días. No solamente fue un desequilibrio emocional sino económico también”.

Pese a las adversidades, Diego Villareal ha mostrado una recuperación significativa y un deseo de retomar la normalidad de la vida que delincuentes intentaron arrebatarle.

“Estamos agradecidos con el milagro porque él ya está mejor, pero estamos luchando por justicia”, concluyó el imitador, quien reconoció el respaldo del equipo de producción de Yo Me Llamo y del público que lo acompañó en su paso por el programa.