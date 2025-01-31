¿Falcao para ‘MasterChef Celebrity’? El futbolista avivó rumores con su respuesta

La presentadora y creadora de contenido Valentina Taguado vivió uno de los momentos más comentados del fin de semana tras coincidir con el futbolista Radamel Falcao García en un evento en Bogotá. El encuentro, breve pero cargado de humor, fue registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Taguado, conocida por sus videos en los que “huele” a celebridades como parte de un formato humorístico, aprovechó la oportunidad para aplicar su curiosa dinámica con el delantero samario. El resultado fue un video espontáneo que generó miles de reacciones y comentarios, tanto por la naturalidad del momento como por la reacción de “el Tigre”.

El encuentro entre Falcao y Valentina Taguado

En el video, compartido por la presentadora en su cuenta de Instagram, se ve cómo se acerca al futbolista —quien asistía al evento junto al chef Jorge Rausch— para saludarlo y realizar su habitual dinámica olfativa. Entre risas, le pidió permiso para olerlo y, al hacerlo, comentó en tono de broma: “Este señor no huele a nada”. Luego agregó, con su característico estilo: “Huele delicioso”.

Falcao García reaccionó con humor al gesto y respondió entre risas: “Ni para mal, ni para bien, ah bueno”. La escena cerró con un abrazo y una foto juntos, que Valentina Taguado acompañó en redes con la frase “Hay niveles de niveles”.

¿Falcao García para ‘MasterChef Celebrity’?

Durante la charla, Valentina Taguado aprovechó para preguntarle al goleador de la selección Colombia si alguna vez aceptaría participar en MasterChef Celebrity. Entre risas, el futbolista respondió con sinceridad: “Soy pésimo cocinando. Vamos a ver, es posible”.

La conversación llegó a ese punto luego de que Radamel Falcao García le preguntara al chef Jorge Rausch por su excompañero Mario Alberto Yepes, quien hizo parte de la competencia en la séptima temporada (actualmente emitida por Canal RCN), aunque salió eliminado hace varias semanas.

Fue entonces cuando Rausch, entre risas, reveló que “Yepes consiguió novia”, haciendo referencia a la relación sentimental del exjugador con la actriz Caterin Escobar, a quien conoció en MasterChef. Acto seguido, el cocinero bogotano lanzó una propuesta inesperada: “Lo vamos a traer el año entrante”, dijo señalando a Falcao, quien tan solo sonrió ante los comentarios.