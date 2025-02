Fernando Solórzano advirtió sobre delicada situación en ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia 2 atraviesa por su segunda semana de emisión; sin embargo, este tiempo ha sido suficiente para presenciar una expulsión, una eliminación, una renuncia y varias peleas entre los participantes del reality.

Sumado a lo anterior, en horas recientes el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano alertó a sus compañeros y a la producción por un hecho que representó un grave riesgo para su salud, así como para el resto de los habitantes de la casa.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos Colombia’?

Resulta que ‘El Flaco’ Solórzano reunió a los competidores del programa y, bastante preocupado, aseguró que se encontró con una amarga sorpresa en la cocina de la casa.

"El dispensador de agua de la nevera está lleno de blanqueador. Tiene productos químicos de limpieza, todo combinado o por separado", expresó el actor de 61 años.

Posteriormente, Fernando Solórzano mencionó que se dio cuenta de esta situación porque tuvo la mala suerte de beber estos peligrosos líquidos.

“Lady me dijo que ahí había algo, pero lo que yo le entendí fue: ‘Ahí hay té’ (...) Me mandé todo un vaso. No sé si es blanqueador, si es jabón o qué es, pero me dio mucho dolor de cabeza porque me mandé un vaso entero. Entonces cuidado, hay que desocupar eso de ahí ahorita”, agregó.

Reacciones al llamado de ‘El Flaco’ Solórzano en ‘La casa de los famosos Colombia’

Por ahora no está claro qué sucedió o cómo llegaron los productos químicos a la nevera, pues existe la posibilidad de que haya sido un error a la hora de hacer el aseo de la cocina.

“Quiero pensar que fue un error y no que fue algo premeditado”, concluyó ‘El Flaco’ Solórzano.

Las caras de sorpresa ante lo dicho por ‘El Flaco’ surgieron de inmediato entre los habitantes de la casa, quienes advirtieron que eso no puede volver a suceder.

Por su parte, los televidentes de La casa de los famosos Colombia se pronunciaron al respecto y, por medio de redes sociales, llamaron la atención de la producción de La casa de los famosos para que se aclare lo ocurrido y, de ser necesario, se sancione al responsable.